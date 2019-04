De Kamer legt zich nog niet neer bij het aan de ketting leggen van de Sea Watch 3

De Sea Watch 3 wordt ingezet om migranten te redden op de Middellandse Zee. Van Nieuwenhuizen maakte vorige week bekend dat met de reddingsoperaties ‘acute veiligheidsrisico’s’ zijn gemoeid. De nieuwe regels leiden ertoe dat het schip nu aan de ketting ligt.

Lees verder na de advertentie

De minister heeft de schijn tegen dat het hier om in­ci­den­ten­po­li­tiek gaat Joël Voordewind (ChristenUnie)

De bemanning én de Tweede Kamer voelden zich overvallen door het kabinetsbesluit. GroenLinks stelde een overgangsperiode voor, zodat Sea Watch 3 de tijd krijgt aan deze nieuwe eisen te voldoen. Van Nieuwenhuizen voelt daar niets voor. Ook in de Tweede Kamer is daar weinig steun voor. Maar daarmee is het kabinet nog niet van de kwestie af. Een (nipte) Kamermeerderheid vindt dat de minister in de toekomst zorgvuldiger moet zijn en de Kamer bij dit soort besluiten moet betrekken. Suzanne Kröger (GroenLinks) spreekt over ‘een belangrijk signaal’.

Niet goed onderbouwd Belangrijker is dat de Kamer ook vindt dat de beslissing van Van Nieuwenhuizen niet goed onderbouwd is. De eisen zijn bedoeld voor ‘schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen’. In een Kamerbrief schrijft de minister: ‘Schepen moeten technisch en qua bemanning veilig zijn voor een langdurig verblijf op zee met een grote groep mensen aan boord in allerlei (weers-)omstandigheden’. De Kamer wil weten hoe de Sea Watch 3 hier aan zou kunnen voldoen. Joël Voordewind (ChristenUnie) zegt: “De minister heeft de schijn tegen dat het hier om incidentenpolitiek gaat”. De coalitie is verdeeld over de kwestie. VVD en CDA zien het liefst dat de Sea Watch 3 helemaal niet meer uitvaart. Volgens deze regeringspartijen werken reddingsoperaties mensensmokkel in de hand. Begin dit jaar zei CDA’er Madeleine van Toorenburg in een Kamerdebat: “Moet dat schip nu niet gewoon aan de ketting? Voor mijn part zink je het af en is het klaar.” Coalitiegenoot D66 vraagt woensdag een nieuw debat met de minister aan over de situatie met het schip. De organisatie achter de Sea Watch 3 overweegt het kabinetsbesluit juridisch aan te vechten.

Lees ook: