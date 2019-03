De Kamer is gefrustreerd over ongrijpbaar Haga Lyceum

De onderwijsinspectie voelde zich tijdens een onverwacht bezoek aan het islamitische Cornelius Haga Lyceum dusdanig bedreigd, dat het bezoek werd afgebroken. Dat zei minister Arie Slob (onderwijs) donderdag in het Tweede Kamerdebat over de kwestie. Toch is toen niet besloten de bekostiging van de school stop te zetten. “Een gemiste kans”, vindt de Tweede Kamer.

Verontruste berichten van de in­lich­tin­gen­dien­sten over het bestuur van de school zijn onvoldoende

De onderwijsinspectie was op 6 maart alles behalve welkom op het Cornelius Haga Lyceum. Als de lesbezoeken door zouden gaan, vonden er mogelijk ‘ordeverstoringen’ plaats, zei een bestuurslid volgens de minister tegen de inspectiedienst. Om eraan toe te voegen dat als de inspecteurs niet snel vertrokken, hij zijn mensen niet langer in de hand zou kunnen houden. Die bedreigingen waren volgens de Kamer genoeg reden om de subsidie op te schorten. Medewerking weigeren aan de inspectie is strafbaar.

Lege handen “Ik vind het onbegrijpelijk dat er toen niet is overgegaan tot sancties”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen tijdens het debat. Voorlopig staat de minister nu met lege handen, tot frustratie van kabinet en Kamer. Zonder concrete aanleiding en zonder een onderwijsrapport van de inspectie waaruit misstanden blijken, kan Slob niet overgaan tot sluiting van de school of andere sancties. Verontruste berichten van de inlichtingendiensten over het bestuur van de school zijn onvoldoende. Vorige week maakte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend dat de inlichtingendiensten grote zorgen hebben over het ‘antidemocratische klimaat’ op de school. ‘Richtinggevende personen’ zouden erop aansturen de helft van het onderwijs te wijden aan de salafistische geloofsleer en banden hebben onderhouden met een terroristische groepering. Opvallend genoeg wilde de onderwijsinspectie het Cornelius Haga Lyceum eerder een positieve beoordeling geven. Dat zou blijken uit een conceptrapport dat in handen is van EenVandaag en RTL Nieuws. De inspectie zag ervan af het rapport te publiceren toen ze van de AIVD vernam dat er mogelijk meer speelde. In plaats daarvan stelde ze een nieuw onderzoek in. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is de inspectiedienst ‘gewoon gepiepeld’ door de school. VVD’er Rudmer Heerema: “Dit geeft me een heel onbevredigend gevoel. Deze school hoort niet in Nederland.” Volgens Slob moet het nieuwe inspectieonderzoek nog voor de zomer zijn afgerond. Als er inderdaad sprake is van misstanden kan het kabinet eventueel wel maatregelen nemen.

