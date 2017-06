De jongste winnares sinds Sjarapova: Jelena Ostapenko wint Roland Garros

Ostapenko versloeg in de finale van het Franse grandslamtoernooi de Roemeense favoriete Simona Halep in drie sets: 4-6 6-4 6-3. De ongeplaatste tennisster uit Riga veroverde in Parijs haar eerste titel op de WTA Tour.

"Ik kan het niet geloven'', zei Ostapenko na afloop. "Ik ben pas twintig jaar en nu al kampioen van Roland Garros. Geweldig." Ze volgt Garbiñe Muguruza op als winnares van het Franse graveltoernooi. Ze is de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sjarapova, die in 2006 pas negentien jaar en 143 dagen jong was toen ze Wimbledon won.

In eerste instantie leek het erop dat Halep ervandoor zou gaan met de winst toen ze in de tweede set op een voorsprong van 3-0 kwam. Maar Ostapenko sloeg terug en wist op gelijke stand te komen. In de vierde set kwam ze weer even op achterstand, maar daarna herpakte ze zich. Twee games later plaatste ze de beslissende break. Ostapenko had daarbij wel een beetje geluk: een bal belandde via de netband precies achter het net. Ze benutte vervolgens op eigen service direct haar eerste matchpoint.

Eerste speelster uit Letland

Voor Ostapenko was het vandaag in meerdere opzichten een memorabele dag. Ze is de eerste speelster ooit uit Letland die een grandslam heeft gewonnen. Er stond zelfs nog nooit eerder een Letse speler in de finale van een grandslam. En dan wint Ostapenko ook nog op Roland Garros, het toernooi waar ze nooit eerder een partij won. In 2015 verloor ze in de eerste ronde van de kwalificaties en vorig jaar strandde ze in de openingsronde van het hoofdtoernooi.

Ostapenko begon op haar vijftiende met tennis, een sport die in Letland niet erg groot is. "Nee, voor veel mensen in mijn land is tennis een te dure sport", zei ze eerder deze week. "Ik ben als jeugdspeelster erg geholpen door het ontwikkelingsfonds van de Internationale Tennis Federatie en daar ben ik ze nog dankbaar voor."

Maar over die financiën hoeft Ostapenko zich voorlopig geen zorgen meer te maken. Met het bereiken van de finale in Parijs verdiende ze al ruim een miljoen euro en dat bedrag dat wordt nog eens verdubbeld nu ze Halep heeft verslagen.