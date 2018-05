De jonge Munar heeft de toekomst, dat weet ook Djokovic

Hij is opgegroeid in Santanyi op Mallorca, dertig kilometer ten zuiden van Manacor, de geboorteplaats van Rafael Nadal. Het is dus geen toeval dat Jaume Munar een groot bewonderaar is van de zestienvoudig grandslamwinnaar. Munar (21) traint sinds vorig jaar op de Rafa Nadal Academy op het Spaanse eiland en wordt door velen getipt als mogelijke opvolger van zijn beroemde ‘buurman’.

Munar verliet twee jaar geleden zijn geboorteplaats om zijn tennis­geluk te beproeven en om economie te gaan studeren in Barcelona. Hij kon in de Catalaanse hoofdstad echter niet aarden. Er was te veel afleiding, hij stopte met zijn studie en keerde terug naar Mallorca om zich volledig op zijn tenniscarrière te richten. Op de Academy wordt hij getraind door Tomeu Salva, een vriend van Nadal.

Nadal volgt de verrichtingen van Munar nauwlettend. In januari kwam hij een kijkje nemen bij een kwalificatiewedstrijd van zijn bijna elf jaar jongere landgenoot op de Australian Open. In 2015 vormden Nadal en Munar een dubbel op het toernooi van Hamburg. Munar maakt geen geheim van zijn bewondering voor Nadal. Nadat hij in 2017 in Segovia had gewonnen, zette hij zijn tanden in de bokaal, het handelsmerk van Nadal.

Munar doet dit jaar voor het eerst mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat Nadal voor de elfde keer hoopt te winnen. Hij sloeg zich met succes door de kwalificaties en in de openingsronde triomfeerde hij, na twee verloren sets, over zijn ervaren landgenoot David Ferrer. Door die zege mocht Munar zich gisteren op het Court Suzanne Lenglen meten met Novak Djokovic.

In aanloop naar die partij werd Nadal gevraagd wat de eventuele kansen van Munar waren. Het antwoord van de nummer een van de wereld was kort, bondig en helder. Zijn kansen om te winnen zijn praktisch nul, zei Nadal. Hij gaf zijn landgenoot het advies om moedig te tennissen, maar toch vooral te genieten van de gelegenheid om op het prachtige show court te mogen spelen tegen iemand als Djokovic.

Dat deed Munar, maar tot plezier van de toeschouwers gaf hij de Serviër goed partij. Een paar keer stak de winnaar van twaalf grandslamtoernooien na intense rally’s de duim op naar de Spanjaard. De partij eindigde in een overwinning in drie sets voor Djokovic (7-6, 6-4, 6-4), die zijn opponent aan het net complimenteerde. Tijdens een kort interview op de baan noemde Djokovic Munar een speler met bijzonder veel kwaliteiten en potentie.

Na zijn nederlaag droop Munar niet af, zoals verliezers eigen is.

Na zijn nederlaag droop Munar niet af, zoals verliezers eigen is. Terwijl Djokovic het publiek bedankte deelde de nummer 155 van de wereld naar hartelust handtekeningen uit. De verliezend finalist van het jeugdtoernooi op Roland Garros in 2014 hoopt zich dit jaar te plaatsen voor de finale van The NextGen, het eindejaarstoernooi in Milaan voor spelers tot en met 21 jaar. Gisteren gaf hij alvast zijn visitekaartje af.