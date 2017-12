De Jong wint overtuigend drie kilometer

Haar 4.02,07 was namelijk niet alleen bijna anderhalve seconde sneller dan nummer twee Wüst, het was ook nog eens de zevende tijd die ooit in Thialf is gereden. Alleen de Tsjechische Martina Sábliková en Wüst waren ooit sneller in Heerenveen. Het zorgde voor een grote glimlach om de mond van de 22-jarige De Jong en na afloop voor een goede ereronde. Want zij weet ook: waar ze in Sotsji nog als outsider aan de start stond, is ze nu uitgegroeid tot favoriete.

Ireen Wüst reed zich ook naar Pyeongchang. Haar tweede plek was daarvoor ruim voldoende. Ze heeft weer meer schik in het schaatsen, begon ook heel hard aan haar drie kilometer. Te hard, vond ze zelf. “Daarna nam ik weer te veel gas terug. Ik had beter kunnen doorrijden.” Toch was ze niet ontevreden. Geplaatst is immers geplaatst, en bovendien komt de snelheid weer makkelijk, vertelde ze.

Carlijn Achtereekte kwam uit de catacomben terug om uit te leggen hoe zeer ze in de stress zat na haar 4.03,99. Ze was vroeg gestart, en moest daarna in spanning afwachten hoe behalve De Jong en Wüst iedereen zich stukbeet op haar tijd. “Dat is zo slopend. Je weet helemaal niks.” Voor haar was de uitslag niet heel onverwacht. “We zijn met zijn drieën al een tijdje goed.” Met haar derde plek zit ze voorlopig nog wel in de wachtkamer voor de Spelen.