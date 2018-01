De Jong mag ambitie bij FC Utrecht waarmaken

De trainersstaf in Utrecht kent meer wijzigingen, meldt de club vandaag. Spitsentrainer Hans van de Haar keert niet meer terug in die functie. Nieuw zijn Luc Nijholt en Marinus Dijkhuizen. Zij gaan De Jong assisteren, samen met Rick Kruys, die al als parttimer werkzaam was bij FC Utrecht. Stefan Postma blijft keeperstrainer van de selectie. Met Van de Haar worden gesprekken gevoerd over diens toekomst.

Lees verder na de advertentie

Zomer 2019 De Jong (47) tekent een contract tot de zomer van 2019 bij de huidige nummer zes van de eredivisie. Morgen staat de geboren Utrechter voor het eerst als hoofdtrainer voor de groep. De Jong speelde hij van 1993 tot en met 2007 voor FC Utrecht. Als aanvoerder won hij in die periode twee keer de KNVB-beker en in 2004 de Johan Cruijff Schaal. Ook zijn trainersloopbaan begon ‘Mister FC Utrecht’ bij zijn club waar hij jeugdploegen onder zijn hoede had alvorens als hoofdtrainer twee jaar bij FC Eindhoven te werken. In 2015 werd hij uitgeroepen tot beste trainer van de Jupiler League, waarna hij terugkeerde in Utrecht om assistent te worden van Ten Hag. Door het tussentijdse vertrek van Erik ten Hag is nu het moment aangebroken om Jean-Paul zijn ambitie te laten waarmaken. Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken FC Utrecht "Jean-Paul is tweeënhalf jaar geleden ingestapt bij FC Utrecht met de ambitie om hoofdtrainer te worden. Hierbij heeft hij het vertrouwen en de steun gekregen van de club en grootaandeelhouder Frans van Seumeren", aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. "Door het tussentijdse vertrek van Erik ten Hag is nu het moment aangebroken om Jean-Paul zijn ambitie te laten waarmaken."

Trots De Jong was ‘trots’ op zijn benoeming. “Het vertrouwen dat de club in mij heeft, waardeer ik zeer. Het is een mooie uitdaging om de koers die we onder Ten Hag hebben ingezet, met deze staf en spelers voort te zetten.” Nijholt was eerder onder meer assistent-trainer onder Co Adriaanse en Henk ten Cate. Dijkhuizen is bekend als trainer van Excelsior, Brentford FC, NAC en Cambuur. Zuidam: “Deze technische staf is complementair, op basis van kwaliteiten, ervaring en karakter.” ANP