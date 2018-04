De Johan Cruijff Arena, hij komt er (en dan ook nog met een ij)

Provocerend, maar ook zeurderig werd het stadion her en der op tv al de Johan Cruijff Arena genoemd. Het is al weer twee jaar geleden dat hij overleed, en nog was hij niet op deze manier geëerd – dan zetten we er zo vaart en druk achter, was de voelbare teneur.

Zichzelf overschattende programmamakers of presentatoren zullen graag anders geloven, maar het zal toch niet daardoor zijn dat gisteren de naamsverandering werd aangekondigd. Waardoor het zo lang duurde – of wat langer? Niemand die het, van de buitenkant althans, echt kan weten­­. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zei onlangs dat het om aandelen ging en om ‘zeggenschap’, dat het ingewikkelder was dan gedacht.

Het nieuwe logo van het stadion wordt onthuld rond 25 april, Cruijffs geboortedag

De onderbuik wilde anders: Cruijff was zó groot, hier kan geen mens op tegen zijn, dit moet met een vingerknip te regelen zijn. Na de intentieverklaring van Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam, vorig jaar vooral afgedwongen door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, werd het stil. Dat is moeilijk: stilte in dit tijdsgewricht. Er werd schande van gesproken. Geen respect­­, heette het.

Zie nu: met alle respect wordt het nieuwe logo van het stadion onthuld rond 25 april, Cruijffs geboortedag. Nee, geen mens kan erop tegen zijn, het stadion van Amsterdam met zijn naam – en wat is in de oneindigheid dan één of twee jaar wachten?

Daarbij, het mooist van alles: het wordt echt de Johan Cruijff Arena­­, met een ij, zoals hij heet. Niet met de internationale y die Cruijff met marketingtechnisch oogmerk ging voeren. Eind goed, al heel goed.

