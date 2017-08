De jihadziekte zal zich blijven verspreiden

Zeker, Amerikaanse neonazi’s uit Charlottesville zijn walgelijke en gevaarlijke engerds. Maar in ons midden zijn andere engerds opgestaan die nog walgelijker en gevaarlijker zijn. Akelige griezels die sinds 14 juli vorig jaar 128 keer meer slachtoffers met hun voertuigen hebben gemaakt en ervan dromen onze samenleving en die van Europese buren te vernietigen. Deze hardnekkige feiten verdienen meer dan ooit onze volle aandacht.

Vanzelfsprekend is het goed dat in Amsterdam een solidariteitsdemonstratie voor het slachtoffer uit Charlottesville werd gehouden (hoewel de link bij demonstranten tussen deze moord en twee Kamerleden beneden alle peil is). Maar naar ik weet is er in Amsterdam nooit een demonstratie geweest na de gemotoriseerde islamofascistische aanslagen van Nice (86 doden), Berlijn (12 doden), Londen (2 doden), Stockholm (6 doden), Londen (8 doden) en Barcelona/Cambrils (14 doden).

Uiteindelijk zal ook de bron van het kwaad, Sau­di-Arabië en Qatar, moeten worden drooggelegd

Burgeroorlog Maar wellicht zijn er geen demonstraties nodig om onze vastberadenheid te tonen betreffende onze manier van leven, liefhebben, geloven en recreëren. Ook nu vooral toeristen en symbolische plekken worden getroffen. Sinds januari 2015 (Charlie Hebdo) hebben de geplaagde Europeanen met kalmte en verdraagzaamheid gereageerd. Ze hebben zich niet door jihadisten in een soort burgeroorlog laten meeslepen en op een paar geïsoleerde incidenten na zijn ze minderheden met respect blijven benaderen. De escalatie die moslimterroristen voor ogen hebben, heeft tot nu toe geen wortel geschoten. Dat wil niet zeggen dat er geen drastische maatregelen genomen moeten worden. Het accent wordt momenteel vooral gelegd op terugkerende jihadisten uit Irak en Syrië. Maar bij alle plegers van de vorige vijf gemotoriseerde aanslagen (Barcelona nog niet meegeteld) bevindt zich geen teruggekeerde jihadist. Alle zeven daders zijn afkomstig uit immigrantenkringen en bevonden zich al een tijd op Europese grond of waren hier geboren. Twee van hen waren asielzoekers geweest. Dat wil zeggen dat je vooral op radicaliserende elementen op eigen bodem moet letten. De voedingsbodem van het gewelddadige jihadisme voor duizenden individuen uit Europese moslimkringen heeft een naam: het salafisme. Zolang bestuurders dit niet volmondig onderkennen zal de jihadziekte voortwoekeren. Zolang salafistische moskeeën, boekhandels, gebeds- en ontmoetingsruimten niet worden gesloten, zolang zogenaamde haatimams niet worden uitgewezen of voor de rechter verschijnen en zolang salafistische visuele attributen als boerka en nikab op straat niet worden verboden, zal de ziekte zich blijven verspreiden. En uiteindelijk zal ook de bron van het kwaad, Saudi-Arabië en Qatar, moeten worden drooggelegd. Lees ook: Doe-het-zelfterreur neemt een vlucht in Europa. Lees hier meer van columnist Sylvain Ephimenco.

