De jeugd krijgt op de tennisbaan in Rotterdam geen voet tussen de deur

De jeugd klopt op de deur, maar de portier in Rotterdam is onverbiddelijk. De zo geprezen en bejubelde tennissers van de nieuwe generatie struikelen in de Maasstad over hun ambities. Van een wisseling van de wacht, waarover in de aanloop naar de 46ste editie van het ABN Amrotoernooi veel werd gespeculeerd, is vooralsnog geen enkele sprake.

Na het voortijdige vertrek van Karen Katsjanov (22 jaar en nummer elf van de wereld) werd ook Stefanos Tsitsipas (20 jaar en nummer twaalf van de wereld) uitgeschakeld. Na zijn verrassende triomf op de Australian Open op Roger Federer sloot de tenniswereld de Griek in de armen. Niet alleen vanwege zijn tennis, maar ook vanwege zijn flamboyante levenshouding.

Eerder deze week in Rotterdam omschreef Tsitsipas zichzelf als ‘een bescheiden, aardig, optimistisch, minimalistisch persoon die van tennis en reizen houdt’. En, voegde hij eraan toe, ‘iemand die zijn ervaringen wil delen met anderen’. Dat laatste doet hij onder meer met podcasts en veelbekeken reisvlogs op YouTube, die hem ongekend populair hebben gemaakt bij zijn jeugdige volgers.

Dat bleek tijdens Kids Day in Ahoy. De naam van Tsitsipas werd vaker gescandeerd dan die van Robin Haase in al zijn elf voorgaande optredens in het sportpaleis. De steun van de veelal jonge toeschouwers hielp de zoon van een Russische moeder en een Griekse vader niet aan de overwinning. Hij verloor voor de derde keer van Damir Dzumhur, de Bosnische nummer 56 van de wereld: 4-6, 6-1 en 7-5.

Na de nederlaag tegen Dzumhur staat Tsitsipas nog droog in Rotterdam. In 2017 kreeg hij van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard en verloor hij direct van Jo-Wilfried Tsonga. Vorig jaar ging hij onderuit in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi en woensdag kon hij zijn rol als outsider voor de titel niet waarmaken. “Ik heb van mijzelf verloren”, was het enige dat de anders zo spraakzame Griek kwijt wilde.

In het begin had ik wel moeite met alle aandacht, maar nu word ik blij van mijn tennis en mijn prestaties Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas zat er net zo verslagen bij als na zijn dramatische verlies op de Australian Open tegen Rafael Nadal. Na zijn triomf op Federer dacht hij (en met hem de hele tenniswereld) dat een stunt tegen de Spanjaard ook zeker mogelijk moest zijn. De Griek (en met hem opnieuw de hele tenniswereld) kwam bedrogen uit. Nadal gunde hem slechts zes games. “Mijn niveau was niet zo ver verwijderd van zijn niveau”, blikte Tsitsipas eerder deze week terug op die partij. “Alleen deed hij toen alle dingen beter dan ik. Ik ben nog steeds verdrietig dat ik het toernooi op die manier moest verlaten en dat ik niet veel meer van mijzelf kon laten zien. Bij alle partijen die ik nu speel denk ik aan het niveau dat ik moet halen voor de volgende partij tegen Nadal. Als die er ooit komt.”

Sinds zijn twaalfde besefte Tsitsipas dat hij tennisser wilde worden, nadat hij eerder ook aan voetbal, basketbal en zwemmen had gedaan. Met hulp van zijn moeder Julia, een Russische oud-topspeelster, en vader Apostolos die zijn baan opgaf om zijn zoon te coachen. Met als doel de top te halen. “Het verbaast me hoe snel het is gegaan”, zei Tsitsipas in Ahoy. “In het begin had ik wel moeite met alle aandacht, maar nu word ik blij van mijn tennis en mijn prestaties.”

Behalve woensdag dan en behalve ook bij zijn verblijf van vorig jaar in Den Bosch. In het reisvlog dat hij op YouTube zette tijdens het Brabantse grastoernooi vertelde hij dat hij zich dood verveelde in die stad waar niets was te beleven. “Het was er stil, het weer was slecht, ik kon toen echt niets positiefs bedenken”, zei hij eerder in Rotterdam. De dag voor zijn nederlaag tegen Dzumhur vertelde hij dat Holland een van de weinige landen was waar hij wilde wonen. Hij hield van de mensen, de cultuur en de taal. Benieuwd naar zijn reisvlog over Rotterdam.

