De Japanse keizerlijke familie wordt steeds kleiner

Voor Japanse prinsessen die verliefd worden kunnen de gevolgen groot zijn. Dat ondervindt ook prinses Mako, kleindochter van keizer Akihito, die door haar voorgenomen huwelijk met de ‘gewone’ advocaat Kei Komuro haar keizerlijk status dreigt te verliezen.

Prinsessen mogen in Japan volgens de wet niet met een burgerman trouwen. Voor prinsen zijn er geen beperkende voorwaarden. Kans op de kroon maakte Mako, dochter van Akishino, de tweede zoon van de keizer, overigens niet. Alleen mannen kunnen in Japan keizer worden.

Abdicatie

Vandaag nam het Japanse kabinet een wetsvoorstel aan die het de 83-jarige keizer Akihito mogelijk moet maken om afstand te doen van de troon. Dat is in tweehonderd jaar in Japan niet voorgekomen. Naar verluidt vindt de abdicatie eind 2018 plaats. Eerst moet het Japanse parlement de wet nog goedkeuren. De verwachting is dat dit voor het eind van deze maand gebeurt. In principe wordt de keizer opgevolgd door kroonprins Naruhito.

Door het voorgenomen huwelijk van Mako is de discussie over keizerlijke opvolging weer opgelaaid

Klein probleem voor de toekomst: Naruhito heeft geen zoon (wel een dochter). Mocht hij wegvallen dan komt zijn broer Akishino in aanmerking. Die heeft, behalve Mako, wel een zoon, de tienjarige Hisahito, derde in lijn van troonopvolging. De broer van de huidige keizer, de 81-jarige Masahito, sluit de rij van troonopvolgers.

In Japan maken veel mensen zich zorgen over wat er moet gebeuren als de 10-jarige Hisahito onverhoopt geen zoon mocht voortbrengen. Wie moet er dan op de troon? Een van de mogelijkheden is natuurlijk om de wet te veranderen die vrouwen uitsluit van de troon of ervoor te zorgen dat prinsessen ook troonopvolgers ter wereld kunnen brengen. Een recente opiniepeiling van het Japanse persbureau Kyodo News liet zien dat 86% van de Japanners positief staat tegenover een vrouwelijke keizer.

Een eventuele wetswijziging komt voor prinses Mako te laat. Zij ontmoette haar aanstaande, die ooit als ‘Prins van de Zee’ het gezicht was van een reclamecampagne voor de stad Fujisawa, toen beiden studeerden aan de Internationale Christelijke Universiteit van Tokio.

Mako is niet enige in de familie die de liefde verkiest boven haar keizerlijke status. Haar tante, prinses Sayako, de enige dochter van keizer Akihito, ging haar in 2005 al voor. Ook zij trouwde met een ‘gewone’ man, een stedenbouwkundige. De consequenties voor haar dagelijks leven waren groot, schrijft The Guardian. Ze moest kleiner gaan wonen, leren autorijden en zag voor het eerst van haar leven een supermarkt van binnen.

Kleine troost: ze kreeg een bruidsschat mee van 1,2 miljoen euro.