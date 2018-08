De Italiaanse regering wil lik op stuk voor de schuldigen aan de brugramp

Het instorten van de Morandi-brug in Genua is de eerste grote uitdaging voor het nieuwe kabinet in Rome, waarvan één van de twee coalitiepartners (de Vijfsterrenbeweging) geen ervaring in landelijk bestuur heeft. De regering, die een afkeer heeft van Brusselse bureaucraten en machtige zakenmensen, pakt de zaken anders aan dan voorgaande regeringen. De minister van binnenlandse zaken en leider van de Lega, Matteo Salvini, beloofde gisteren: “Dit zal geen bloedbad op z’n Italiaans zijn.”

Wanneer de Italianen weer eens zo’n ‘bloedbad’ te verwerken krijgen, gaat het meestal zo: er vallen tientallen doden omdat een cruiseschip kapseist of een hotel onder een lawine wordt bedolven, en niemand erkent zijn verantwoordelijkheid. Het openbaar ministerie stelt een onderzoek in en vele jaren later krijgen schuldigen een korte celstraf of huisarrest.

Deze regering wil niet wachten op het eindoordeel van het trage justitiële systeem. Schuldigen moeten onmiddellijk worden bestraft. Ministers wijzen daarom nu al de hoofdschuldigen aan: de familie Benetton (bekend van de kledingwinkels) die de grootste aandeelhouder van het beursgenoteerde Atlantia is, dat weer eigenaar is van het bedrijf Autostrade per l’Italia.

Het opzeggen van het contract met Autostrade per l’Italia zou de overheid naar schatting 20 miljard euro kosten, dat kan Italië zich niet permitteren

Blaffende hond De ingestorte brug en duizenden andere kilometers snelweg op het langgerekte schiereiland worden beheerd door Autostrade per l’Italia. De regering zegt die concessie te willen intrekken. “Het bedrijf moest het onderhoud van de brug doen en heeft dat nagelaten”, zei de minister van economische ontwikkeling en leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, dinsdag. Hier lijkt zijn onervarenheid op te spelen, want de oorzaak van de ramp is nog helemaal niet bekend. Maar Atlantia verloor door de uitspraken van Di Maio wel al een kwart van zijn beurswaarde en eist woedend een schadevergoeding van de regering. Bovendien zou het opzeggen van het contract met Autostrade per l’Italia de overheid naar schatting 20 miljard euro kosten. Dat kan Italië zich niet permitteren. Di Maio blijkt opnieuw een blaffende hond die niet bijt. Dat is zijn collega Salvini mogelijk niet. Die legt de schuld voor het instorten van de brug indirect bij de Europese Unie; Italië heeft volgens hem door alle opgelegde bezuinigingen te weinig kunnen investeren in infrastructuur.

Fabeltje Salvini zei dinsdag: “Wij zullen de veiligheid van de Italianen van nu af aan belangrijker vinden dan de regels van de EU.” Het kabinet zou van Brussel kunnen eisen dat extra miljarden voor infrastructuur in 2019 niet bij het begrotingstekort worden opgeteld. Het dreigen en eisen is misschien ook wel bedoeld om de kiezers af te leiden van een andere kwestie: het verzet van de Vijfsterrenbeweging tegen de aanleg van een 72 kilometer lange, nieuwe snelweg voor Genua, La Gronda genaamd. Die had de drukke Morandi-brug moeten ontlasten. Toen er in 2013 in Genua werd gediscussieerd over het mogelijke instorten van de brug, werd die mogelijkheid op de website van de Vijfsterrenbeweging ‘een fabeltje’ genoemd. De partij wist flink te groeien op de lokale weerzin tegen La Gronda; de aanleg ervan is nog steeds niet begonnen.

