De Iraakse tijdbom: opgesloten IS-gezinnen

Er staat een bewaker voor de dichte poort van Shahamakamp, want de bewoners mogen er niet uit, tenzij voor noodgevallen en dan alleen onder politiebegeleiding. En vreemden komen er niet in. Shahamakamp, net buiten de Iraakse stad Tikrit, is de plek waar de Iraakse overheid familieleden van IS-leden bijeen heeft gebracht die zijn aangehouden bij de bevrijding van steden die de groep bezet hield. Vrouwen en kinderen, maar ook enkele oudere echtparen, wier mannen, zonen, broers zich aansloten bij de islamitische terreurgroep IS. Hier zijn 168 gezinnen opgesloten ter bescherming van de samenleving. Maar ook om zichzelf te beschermen, tegen de wraak van diezelfde samenleving.

Vrouwen en kinderen drommen opgewonden om de verslaggever, blij met de schaarse mogelijkheid hun verhaal te vertellen en ook wat nieuws op te vangen. Want uit angst dat zij contact leggen met IS, of Daesh, zoals de Irakezen de groep noemen, zijn ze totaal afgesloten van de buitenwereld.

"Ze zijn bang dat we informatie doorgeven aan Daesh", zegt Samara Musa (35), die met negen kinderen in een vrijwel lege tent woont. Doordat niemand een telefoon mag hebben, heeft ze al een tijdje geen berichten over haar man, die door het Iraakse leger is opgepakt. "Omdat zijn broer bij Daesh was", vertelt ze. Die is nu in Syrië met IS. "We hadden ruzie met hem. Wij waren niet met Daesh, we kregen ook niets van hen."

Dit is een terugkerend relaas: een familielid sloot zich aan, de familie was tegen, maar kon niets doen en wordt nu gestraft. De opgesloten familieleden voelen zich vooral slachtoffer, al geven ze toe dat ze aanvankelijk blij waren met de komst van IS. Nu zeggen ze dat dit op valse gronden was omdat het toch niet de langgewenste revolutie was van soennitische stammen tegen de sjiitische regering. En dat ze na een paar maanden doorhadden wat IS werkelijk was.

© Munaf al-Saidy

Dat slachtofferschap komt in alle gesprekken naar voren. "Ik heb zelfs geen geld om een kilo tomaten te kopen", klaagt Saheya Ibrahim. Haar leeftijd kent ze niet precies, "ik ben over de vijftig", en ze zit met haar man in het kamp. Die maakte grote ruzie met hun zoon toen die besloot zich bij IS aan te sluiten, net als haar broer eerder, maar dat mocht niet baten. Waar ze nu zijn, weet ze niet. En als gevolg daarvan pakte het leger een tweede zoon op. "Over zijn lot weten we niets."

Misschien is het voor haar maar goed dat het kamp zo afgesloten is, gezien de berichten over de manier waarop de Iraakse politietroepen omgaan met arrestanten, bij de lopende operatie om Mosul te bevrijden. De Iraakse fotograaf Ali Arkady, die drie keer embedded was met die troepen, kwam recent naar buiten met foto's en video's over martelingen en moord. En al langer gaat onder journalisten in Irak het verhaal dat IS-leden die door het Iraakse politie of leger worden opgepakt, na ondervraging worden geëxecuteerd, terwijl de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch melding maakt van een aantal gevangenissen waarin arrestanten met een mogelijke IS-link onder erbarmelijke omstandigheden, en zonder aanklacht of advocaat worden vastgehouden.

Shahama is het enige officiële kamp voor familieleden van IS-leden in Irak. Daarnaast zijn die samen met de vluchtelingen uit Tikrit, Falluja en Mosul ingestroomd in ontheemdenkampen, en ook in de stad Amiriya Falluja zouden honderden families wonen. Soms ondergedoken, maar vaker bekend bij de autoriteiten en met de nek aangekeken door andere ontheemden, die familieleden verloren door het IS-regime of in de strijd om ervan af te komen.

'Ongelovigen' Het is moeilijk achter de werkelijke betrokkenheid van deze familieleden te komen. Vraag je ze hoe ze nu over IS denken, dan krijg je steevast een afwijzing te horen. "Het zijn ongelovigen", zegt Iman Hazem Ismael, (47) een magere weduwe die net als de meeste anderen uit Sergat komt, waar veel mensen zich bij IS hadden aangesloten. Zoals twee van haar vijf zonen, die zeventien en twintig waren toen ze dat deden, en zijn gedood bij beschietingen van het Iraakse leger. Hazem heeft haar zwarte niqaab verwisseld voor een grote hoofddoek in tijgerprint die ook haar smalle schouders bedekt, en niet past bij haar blauwe jurk met witte bollen. Haar tent is op wat dekens na leeg, en kokendheet bij gebrek aan enige koeling. Het kampmanagement zegt te weten dat ze actief meewerkte aan het IS-bewind, door vrouwen te fouilleren. Bij IS mogen mannen vrouwen niet aanraken, en die moesten bij gebouwen en controleposten toch worden gecheckt, bijvoorbeeld op verboden simkaarten. Ze kent de beschuldiging, zegt ze onaangedaan, maar het is onzin. Ze heeft haar zonen juist gevraagd IS te verlaten. En is zelf door IS geslagen, en bedreigd met de executie van haar andere zonen, toen ze probeerde te ontsnappen. Haar jongere zonen heeft ze voor de invloed van IS afgeschermd. Hoe ze tegen IS aankijkt? "Ik haat ze, ik ben alles kwijtgeraakt." Maar dan vertelt ze dat de baby die naast haar ligt te slapen, van haar dochter is. Die is met de zoon van een emir (leider) van IS getrouwd en met man en schoonvader naar Syrië gevlucht. Dus naast haar twee zonen die met IS vochten, is ook haar dochter betrokken. En als familie van IS-strijders zijn ze allemaal naar Mosul verhuisd, waar ze een huis kregen. Toen het Iraakse leger Oost-Mosul bevrijdde, zette IS hen met de boot de Tigris over naar het nog bezette westelijke stadsdeel, tot ze zich daar uiteindelijk aan het leger overgaven. "Ik denk niet dat we nog met de mensen kunnen samenleven", stelt ze dan vast, gevraagd naar haar toekomst. "Mijn oudste zoon heeft te veel mensen iets aangedaan." Ze heeft spijt, zegt ze. "Ik wil mijn zonen op een andere manier opvoeden. Ik ben heel moe. Ik heb niets meer." Tekst loopt door onder afbeelding Er is alleen een basisschool, voor de oudere kinderen is er geen onderwijs. © Munaf al-Saidy De meeste vrouwen klagen over de uitzichtloosheid van de situatie. Waar kunnen ze nog wonen? Het kamp heeft een schooltje, maar biedt niets voor de oudere kinderen. En geld is een probleem. Hazem vindt dat ze als weduwe wier zonen zijn omgekomen een uitkering moet krijgen, en zou voor de kinderen graag ergens gaan wonen waar niemand hen kent. "Ik wil me weer gewoon Iraaks voelen. Hier noemen ze ons alleen maar Daesh-families. Daar moeten we vanaf." Het feit dat het leger haar naar Shahamakamp heeft gebracht pleit vermoedelijk voor haar. Vrouwen die met IS bij de zedenpolitie werkten, of als rekruteur of trainer, zitten gevangen, zoals in een speciale vrouwengevangenis in Bagdad. Maar daar zouden hooguit dertig vrouwen vastzitten, sommige met hun kinderen. Een paar tenten verder zit Amina Khodeir Hamid (37) met haar jongste van drie dochters op schoot. Ze weigert haar niqaab af te leggen, ook al betekent dat, dat iedereen haar als een 'Daeshi' ziet. In Mosul is het kledingstuk uit veiligheidsoverwegingen verboden. "Ik geloof erin, draag hem al twaalf jaar, om mezelf voor de mannen te verbergen. Het is Gods regel." Haar man, broer en zoon zijn gedood, de eerste twee door het Iraakse leger, de derde door IS, toen hij probeerde uit Sergat te vluchten. Hoe ze tegen IS aankijkt? "Ik haat ze, ik ben alles kwijtgeraakt."

Imam Dan vertelt ze hoe haar man, die imam was, al voor de komst van IS was opgepakt, vermoedelijk vanwege zijn radicale opstelling, wellicht om sympathieën voor Al-Qaida. Want toen IS hem uit de gevangenis bevrijdde, sloot hij zich aan. Toch zegt ze: "Ik vroeg mijn man niet bij IS te gaan omdat ik bang was hem te verliezen. Ik hield van hem. Nu sta ik er helemaal alleen voor." Je kunt mensen niet straffen om wat een familielid heeft gedaan Haar moeder zit nog in een door IS bezette wijk in Mosul, vertelt ze. Ze vraagt of ze even mag bellen met de telefoon van de verslaggever. "We mogen hier geen telefoons hebben. Soms komt de veiligheidspolitie om te checken. Ze betalen zelfs om ons elkaar te laten bespioneren." De voorzieningen in het kamp zijn ook minder dan in andere, al krijgt men wel twee keer per dag eten. Het gebrek aan koeling en ventilatoren is opvallend, en de tenten zijn erg kaal. De welkomstpakketten die andere ontheemden van hulporganisaties krijgen lijken hier niet aan te komen. Tijdens een gesprek in Bagdad bevestigt directeur Hanaa Edwar van de Iraakse hulporganisatie Al-Amal dit: "Ze krijgen minder dan andere ontheemden." Tekst loopt door onder afbeelding Shahamakamp huist veel kinderen © Munaf al-Saidy Edwars organisatie is een van de weinige die actief is in het kamp. Al-Amal zet zich in voor de vrouwen en kinderen. "Ze zingen nog steeds Daesh-liedjes", vertelt ze over de laatsten. "Ze hebben zo lang onder hun invloed gezeten. We moeten een manier vinden om dat teniet te doen." Ze maakt zich zorgen over de kampbewoners, en niet alleen omdat er sprake zou zijn van drugsgebruik en prostitutie met de bewakers. "Je kunt mensen niet straffen om wat een familielid heeft gedaan", zucht ze, op de bank met haar hondjes thuis in Bagdad. De 70-jarige Edwar staat in Irak bekend om haar kritische en tegendraadse mening, en dat geldt ook voor dit onderwerp. Verschillende steden, zoals Ramadi en Falluja, staan IS-families niet toe om terug te keren. "Dat is niet gezond. We moeten mensen ervan overtuigen dat het nog mogelijk is samen te leven. Je hebt er een speciaal programma voor nodig, en je moet beide zijden overhalen mee te doen." Ze ziet de IS-gezinnen als 'een tijdbom' vanwege hun uitzichtloze situatie. "Zelfs ook al zijn ze zelf niet verantwoordelijk, het zou misschien goed zijn als ze officieel verontschuldigingen zouden aanbieden." Want ze moeten terug in de samenleving, benadrukt ze. "Als je ze isoleert, ontstaat nieuwe haat en wraak. En een nieuwe Daesh." Tekst loopt door onder afbeelding Haar wassen bij de kraan betekent ook verkoeling in het hete Shahamakamp © Munaf al-Saidy

Wraak dreigt in Mosul Gezinsleden van IS-aanhangers waren in verschillende steden in Irak al niet meer welkom, en nu ook niet meer in Mosul, dat voor negentig procent bevrijd is uit de handen van de radicale groep, maar waar door toedoen van IS nog veel burgerslachtoffers vallen. Daar circuleren pamfletten die 'de families van Daesh' oproepen te vertrekken als ze niet het slachtoffer willen worden van wraak. "Jullie familieleden hebben deze barmhartige stad en haar vreedzame, goede burgers mishandeld", aldus het pamflet dat begint met een tekst uit de Koran en is geschreven in bloemrijk Arabisch. "Ons geduld raakt op. Word niet het slachtoffer van onze kogels, in plaats van je duivelse zonen."

