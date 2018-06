De inwoners van Hodeidah zijn in levensgevaar, ze kunnen geen kant op

In Hodeidah in Jemen lopen de tempraturen 's zomers op tot 50 graden boven nul. Door de hoge luchtvochtigheid broeit de havenstad aan de Rode Zee als een composthoop. Mensen leven er van schaduw naar schaduw.

Ondanks de extreme hitte bruist de stad altijd. Vissers verkopen hun vangst op straat, kinderen spelen onder de brandende zon. Tot een paar dagen geleden. Nu zijn de straten vrijwel leeg. In de hoofdstraat in het centrum staat afweergeschut. In de verte klinken bommen die ontploffen.

De havenstad wordt sinds woensdagochtend belegerd door de Arabische coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De troepen van de internationale alliantie staan inmiddels aan de poorten van de kustplaats waar ze vechten tegen de Houthi-rebellen die de stad al drie jaar in hun greep houden. Ondertussen gaan de bombardementen op de stad vanaf zee en vanuit de lucht gestaag door.

Wachten in angst De 600.000 inwoners van Hodeidah verkeren in levensgevaar. Door de afsluiting van de belangrijkste haven van het land dreigt de aanvoer van essentiële goederen op te drogen. Hulporganisaties slaan alarm en waarschuwen voor een humanitaire ramp. De meeste ngo's hebben hun personeel uit voorzorg teruggetrokken. Slechts enkele organisaties zijn nog actief in de belegerde stad. De meeste bewoners kunnen geen kant op en wachten in angst op wat er komen gaat. Volgens Nadine Drummond van Save the Children neemt de spanning in Hodeidah met de minuut toe. Als woordvoerster staat ze continu in contact met hulpverleners ter plekke. Over de telefoon vertelt ze dat mensen massaal aan het hamsteren zijn geslagen. "In plaats van het vieren van het Suikerfeest slaat iedereen goederen in. Er is een ernstig tekort aan basisproducten zoals water, meel en brandstof." Zeker 450.000 inwoners verkeren volgens haar in acuut levensgevaar.