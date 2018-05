De invoerheffing van Trump bedreigt nu ook de auto-industrie

Eerst Amerika en dan pas de rest van de wereld. President Donald Trump zet vol op dat principe in, zoals hij ook had beloofd. En zoals vaak zet hij met een tweet de boel op scherp. 'Binnenkort komt er groot nieuws voor onze geweldige Amerikaanse werknemers in de auto-industrie!', twitterde Trump eergisteren.

Het bleek de aankondiging van een dreiging. De Amerikaanse regering overweegt om, in navolging van importheffingen op 1300 andere producten, ook heffingen in te voeren op personenauto's, SUV's, bestelwagens, lichte vrachtwagens en auto-onderdelen die vanuit het buitenland (Europa, Japan, Zuid-Korea) de Verenigde Staten binnenkomen.

De regering Trump beroept zich daarbij, net als bij de heffingen op staal en aluminium, op 'de nationale veiligheid'. "Kernindustrieën zoals auto's en auto-onderdelen zijn cruciaal voor onze kracht als een natie.", aldus Trump. De VS gaan nu onderzoeken of de import van auto's de nationale veiligheid van de VS inderdaad schaadt.

"Eigenlijk is deze situatie voor autoproducenten in het algemeen een bedreiging", zegt Max Ehrich, analist automotive bij ING. "Zowel voor de Amerikaanse als Europese, Japanse en Koreaanse autoproducenten. Europa, Japan en Korea produceren de auto's die zijn bestemd voor de VS immers maar gedeeltelijk in hun thuisland."

Economische ramp

Volgens Ehrich zal Trump met importheffingen vooral willen voorkomen dat nog meer autoproductie voor de Amerikaanse markt naar Canada en Mexico verschuift. Met name Mexico is populair bij autobouwers omdat de lonen er laag zijn." Trump zal de productie in de VS willen stimuleren. Daar was hij vorig jaar al succesvol mee toen Toyota ervoor koos om meer in de VS te investeren, toen ook al beïnvloed door de dreiging van importtarieven."

Na China is de Amerikaanse automarkt de tweede van de wereld. De auto-industrie - ooit dé trots van het land van de onbegrensde mogelijkheden, met motown Detroit als kloppend hart - is voor Trump een doeltreffende manier om goede sier te maken met zijn America-firstpolitiek. Ford, Chrysler, Dodge, Chevrolet, Oldsmobile, Buick, Cadillac; dat waren merken die niet alleen in eigen land, maar wereldwijd aanspraken. Die dominante positie hebben de Amerikanen al lang niet meer ( zie grafiek). Ehrich: "Amerikaanse merken zijn, behalve in China, niet buitengewoon succesvol buiten het eigen continent. Juist de buitenlandse merken met fabrieken in de VS behoren tot de grote exporteurs. Zo is BMW al jarenlang, gemeten in geld, de grootste exporteur in de VS. Het bouwt er veel relatief dure SUV's, die vooral in steeds grotere aantallen richting China gaan."

Trumps 'geweldige Amerikaanse werknemers in de auto-industrie' reageren voorlopig niet erg enthousiast op de plannen van hun president. "Het behandelen van auto-invoer als een bedreiging voor de nationale veiligheid zou een economische ramp zijn voor Amerikaanse consumenten en autodealers", zei de American International Automobile Dealers Association, die franchises vertegenwoordigt van merken als Toyota en Volkswagen.

Ook de internationale handelsbetrekkingen zullen er niet gezelliger op worden door Trumps nieuwe zet. China liet al weten 'gekant te zijn tegen misbruik van nationale veiligheidsregels' en de koersen van autofabrikanten als Kia, Toyota en Mazda daalden prompt op de Aziatische beurzen. Maar, zegt analist Ehrich, "aangezien de auto-import veel groter is dan de -export hebben de VS op dit vlak wellicht meer te winnen dan te verliezen".