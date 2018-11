De intocht van Sinterklaas is begonnen, door het hele land demonstraties

Tijdens de intocht in Zaandijk, die live via televisie te volgen is, gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo is de plek van aankomst afgezet met hekken en moesten alle toeschouwers ter controle door toegangspoortjes. Op twee plekken langs de route staan actievoerders voor en tegen het uiterlijk van Zwarte Piet. Ook op twee andere plekken in de buurt van de tocht wordt gedemonstreerd. Ook in andere plaatsen in het land bij de lokale intochten van de goedheiligman zijn demonstraties aangekondigd.

Over de landelijke intocht was vooraf veel te doen. Tegenstanders van Zwarte Piet probeerden afgelopen week via een kort geding bij de rechtbank in Haarlem te voorkomen dat er zwart geschminkte hulpjes van Sint bij de aankomst waren te zien. De rechter ging hier echter niet in mee.

Aanhoudingen Op de Erasmusbrug in Rotterdam heeft de politie opgetreden bij een confrontatie tussen demonstranten voor en tegen Zwarte Piet. Er zijn drie mensen aangehouden. Volgens de politie kwamen er twee auto’s af op de groep mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. De inzittenden wilden met de demonstranten op de vuist gaan, maar agenten kwamen tussenbeide. De Rotterdamse burgemeester had een speciale plek ingericht voor de tegenstanders van Zwarte Piet om te demonstreren, maar die weigerden daar te gaan staan. Aan de Erasmusbrug was een spandoek opgehangen met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’. Precies onder dat spandoek deelden zwartgeschminkte leden van anti-islambeweging Pegida snoepgoed uit. Tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op de Zaanse Schans. © ANP

Kick Out Zwarte Piet In Leeuwarden is de sfeer bij de Sinterklaasintocht gespannen. Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) staan op het Wilhelminaplein tegenover supporters van Cambuur, die zich hadden opgesteld op de trappen van het gerechtsgebouw. Toen de anti-Piet-activisten muziek begonnen te maken, kwamen de Cambuursupporters naar voren en begonnen sinterklaasliederen te zingen. De politie vormt met een aantal busjes een barrière tussen de twee groepen en agenten staan met de wapenstok en honden klaar om in te grijpen. Ook de ME is paraat. Eerder op de dag gingen de KOZP-activisten tevergeefs in discussie met burgemeester Ferd Crone over het vak op het Wilhelminaplein waar ze mogen demonstreren. Ze wilden dat het vak 20 meter zou opschuiven, zodat het direct aan de intochtroute van Sinterklaas zou liggen. De burgemeester kapte dat af en zei dat daar vrijdag harde afspraken over zijn gemaakt. Volgens de activisten was Crone vrijdag helemaal niet bereikbaar, waarop de burgemeester antwoordde: ,,U gaat hier geen spelletjes met mij spelen”. Voor hem was de kous daarmee af. Hij liet de politie het beoogde stuk van het plein met lint afzetten. De ongeveer twintig KOZP-activisten vertrokken daarna naar hun aangewezen demonstratievak.

Eieren en blikjes Ook in Eindhoven staan activisten van Kick Out Zwarte Piet en voetbalsupporters tegenover elkaar. Op het Catharinaplein staat een relatief kleine groep van zo’n twintig activisten tegenover een groep van ongeveer 250 hardekernsupporters van PSV. Toen de KOZP-activisten op het plein aankwamen, zochten de voetbalsupporters direct de confrontatie door ertussenin te gaan staan en te schreeuwen. De politie heeft de twee groepen uiteengedreven en staat er met een dubbel kordon tussen. De PSV-fans gooien met eieren en blikjes, de KOZP-leden zwijgen en houden protestbordjes omhoog.

