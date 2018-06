De internationale treinreiziger komt vanaf 2030 op Amsterdam Zuid aan

Om op Amsterdam Zuid plaats te maken voor de Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen, krijgt het station een vijfde en een zesde spoor erbij, wat de Rijksoverheid en de regionale overheid 200 miljoen euro kost.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur en waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het sluit aan op het grote bouwproject Zuidasdok, waarbij de Amsterdamse ringsnelweg A10 onder de grond wordt gebracht en het treinstation meer ruimte krijgt. Binnen het project was er al rekening mee gehouden dat er waarschijnlijk twee extra sporen bij zouden komen.

Naar verwachting neemt het aantal reizigers op Amsterdam Zuid toe van 80.000 naar 240.000 per dag in 2030

De verdere uitbreiding van het spoor in de hoofdstad is nodig, omdat het aantal reizigers in de regio Amsterdam de komende jaren hard stijgt. Dit heeft onder meer te maken met de 230.000 extra woningen die er tot 2040 gebouwd gaan worden. Naar verwachting neemt het aantal reizigers op Amsterdam Zuid toe van 80.000 naar 240.000 per dag in 2030.

Het derde perron dat bij die nieuwe sporen op Amsterdam Zuid hoort, wordt speciaal ingericht voor internationaal treinverkeer. Maar ProRail wil dat perron ook gebruiken om het binnenlandse verkeer in goede banen te kunnen leiden.

Ook op Amsterdam Centraal houden de ontwikkelingen voorlopig niet op. Het station wordt de komende tien jaar gereed gemaakt om plaats te maken voor 57 treinen per uur. Nu zijn dat er volgens ProRail nog 34. Amsterdam Centraal groeit van 180.000 naar 280.000 treinreizigers in 2030.

Het tiende spoor op Amsterdam Centraal, waar NS-topman Roger van Boxtel eind februari nog hartstochtelijk voor pleitte om de groeiende reizigersstromen te verwerken, komt er niet. Wel worden de negen sporen op Amsterdam Centraal zo ingericht dat er in de toekomst ruimte blijft voor een tiende spoor.

Luchthavensprinter Het is nog de vraag of er tussen Schiphol en Amsterdam Centraal infrastructuur komt voor een luchthavensprinter, waarbij er tot zestien keer per uur een trein rijdt. De Rijksoverheid, de regio en de spoorsector gaan onderzoeken of dit haalbaar is. Dan gaat het niet alleen om financiële haalbaarheid, maar ook om de ruimte die deze metroachtige verbinding met de luchthaven in beslag neemt. Overigens zijn er ook ideeën om de verbinding tussen de luchthaven en Amsterdam Centraal te verbeteren door het Amsterdamse metronetwerk uit te breiden.

