De inlichtingenwet wordt aangepast: is het een verbetering of cosmetische ingreep?

Wel komt het kabinet volgens premier Mark Rutte de tegenstanders tegemoet door de wet die de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitbreidt, op een aantal ‘belangrijke punten’ te wijzigen. Maar of het gaat om ingrijpende veranderingen of dat het vooral een cosmetische ingreep is, hangt sterk af van wie je het vraagt.

Zo spreekt David Korteweg van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom over ‘muizenstapjes’. Het is een verbetering dat straks voor drie jaar lang jaarlijks opnieuw beoordeeld wordt of gegevens die de geheime diensten onderscheppen op internet nog steeds bewaard mogen worden, erkent hij. In de oorspronkelijke wet werd direct uitgegaan van een bewaartermijn van drie jaar. Maar daarmee zijn zijn zorgen nog niet weggenomen. “Data van onschuldige burgers kunnen nog steeds op grote schaal en stelselmatig door de inlichtingendiensten onderschept worden. Daar verandert niets aan.”

Waarborg Korteweg doelt op het zogenoemde ‘sleepnet’ waar tegenstanders van de nieuwe wet zo tegen ageerden. Dat het kabinet zegt dat data alleen ‘zo gericht mogelijk’ mogen worden getapt, voegt weinig toe, vindt hij. “Dat komt overeen met een al aangenomen Kamermotie. Natuurlijk is het goed dat dit wordt bevestigd, maar wat betekent het? Welke waarborg voegt het kabinet hier extra toe?” De zin ‘zo gericht mogelijk’ is een wassen neus, vindt SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Alsof iemand ervoor zou pleiten om zo ongericht mogelijk te zoeken. De informatie van onschuldige burgers komt op deze manier nog steeds in handen van inlichtingendiensten.” Het kabinet gaat in op de kritiek van de tegenstanders, maar dat wat er gebeurt is minimaal Kathelijne Buitenweg, Tweede Kamerlid GroenLinks Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) is iets positiever. “Het kabinet gaat in op de kritiek van de tegenstanders, maar dat wat er gebeurt is minimaal.” Buitenweg wilde ook de hele sleepnetfunctie uit de wet hebben, en het delen van ongelezen informatie met buitenlandse diensten verbieden.