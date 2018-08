De ingevroren ijsvogel van scholier Christoph gaat naar het museum

Daar is de ‘IJsvogel’ te zien, een vogel in een ijsblok die in een vitrine met een temperatuur van min twintig graden in de oorspronkelijke staat wordt gehouden. Het beeld dat in Rotterdam te zien was, ging vijf maanden geleden de hele wereld over.

De foto die de dertienjarige Christoph van de ingevroren vogel nam, ging de hele wereld over

Scholier Christoph van Ingen werd in maart door zijn zus gewaarschuwd dat in de sloot in hun woonplaats Oostzaan een vogel was ingevroren in het ijs. Het bleek te gaan om een ijsvogel, die waarschijnlijk door het winterweer verzwakt het leven liet voordat de sloot dichtvroor. De dertienjarige nam een foto, die onder meer de Engelse krant Daily Mail zou halen. Het museum toonde al snel interesse en vervoerde het hele stuk ijs, inclusief de vogel, naar Rotterdam. Het past heel goed in de tentoonstelling ‘Dode dieren met een verhaal’ die het Natuurhistorisch in de planning had staan.

Het is misschien wel slim er tijdig bij te zijn. En niet alleen omdat het museum op de openingsdag er speciaal ‘ijsvogel-ijs’ bij laat serveren voor bezoekers. Conservator Bram Langeveld kan namelijk niet zeggen hoe lang de tentoonstelling zal duren. Hij verwacht dat het ijs uiteindelijk ‘brosser en doffer’ zal worden. Als dat te ver gaat, wordt de ijsvogel ontdooid en opgezet.

