De in Zuid-Afrika gevonden oermensensoort sediba is evolutionair op een zijspoor gezet

De kleine Karabo is van zijn voetstuk gevallen. Ruim tien jaar lang maakte het elfjarige jongetje aanspraak op een cruciale positie in de geschiedenis van de mensheid. Een fel betwiste aanspraak, maar zijn ontdekker had geen twijfels. Karabo was een directe voorganger van de moderne mens. Met zijn kleine hoofd, lange armen en chimpansee-achtige bouw toonde het jongetje zijn afkomst, terwijl zijn fijngevormde vingers en handzame duim leken te wijzen op wat komen ging.

Hij was twee miljoen jaar geleden aan zijn einde gekomen, toen hij in een onderaardse grot viel, in de buurt van het huidige Johannesburg. Daar werden op 15 augustus 2008 zijn fossiele resten ontdekt door de Zuid-Afrikaanse paleoantropoloog Lee Berger. Door diens achtjarige zoon Matthew eigenlijk, die struikelde over wat een fossiel sleutelbeen bleek te zijn. Toen vader Lee de plek uitgroef, stuitte hij op een onderkaak waarvan hij meteen wist dat die had behoord aan een onbekend type hominide, een mensachtige.

Uiteindelijk haalde Berger met zijn team ruim tweehonderd fragmenten naar boven, die hij aan zes individuen kon toeschrijven. Behalve Karabo ook een man, een vrouw en drie kinderen. Allemaal twee miljoen jaar oud en allemaal behorend tot dezelfde soort, die hij de naam Australopithecus sediba gaf. Australopithecus is het geslacht van vroege mensachtigen, waartoe ook het beroemde fossiel Lucy behoorde, dat in 1974 in Ethiopië was gevonden.

Sediba is een woord uit het Sesotho en betekent ‘bron’. Berger was er namelijk ook meteen van overtuigd dat deze fossielen aan de basis van de moderne mens stonden.

Vreemde voeten

Voor die theorie viel wat te zeggen. Behalve de genoemde mengvorm van aap- en mensachtige uiterlijkheden had Karabo ook vreemde voeten en enkels. Beter gezegd: hij had de voeten van een aap en de enkels van een mens. Hoe dan ook, dat liep niet makkelijk. Het zag eruit alsof hij het lopen op twee benen nog moest leren en een groot deel van de tijd in de bomen doorbracht.

Als Berger gelijk had, stond de wieg van de moderne mens in Zuid-Afrika. Een idee dat in dat deel van de wereld welwillend werd ontvangen. Maar voor de meeste paleoantropologen was dat een brug te ver. Het zou betekenen dat Lucy, een icoon uit het vakgebied, ver van de route was geraakt. Het belangrijkste inhoudelijke bezwaar dat ze inbrachten, was Sediba’s leeftijd. De oudste bekende vertegenwoordiger van de moderne mens, een Homo habilis, was gedateerd op 2,4 miljoen jaar. Dat was 400.000 jaar ouder dan Karabo. Hoe kon een fossiel dat aan de basis van het geslacht Homo stond, jonger zijn dan een vertegenwoordiger van dat geslacht?

Dat kon best, redeneerde Berger. Het is in de evolutie vaker gebeurd dat een nieuwe soort ontstaat uit een afsplitsing en dat vertegenwoordigers van die oude soort nog een tijdje voortbestaan. Dat argument begon te wankelen toen in 2013 een onderkaak werd gevonden van 2,8 miljoen jaar oud, die werd toegeschreven aan een niet nader aangeduide Homo. Die toeschrijving werd door velen, onder wie Berger zelf, bestreden. Volgens hen was het een kaak van een Australopithecus.

Niettemin, het Sediba-kamp bleef bij zijn standpunt. In het Zuid-Afrikaanse Journal of Science schreven ze vorig jaar nog dat ‘je op grond van de tijdsvolgorde de mogelijkheid niet kunt uitsluiten dat Australopithecus sediba een voorouder is van de moderne mens’.