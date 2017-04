De importpalm vriest dood in Skopje

Inmiddels staan ze er vrijwel allemaal dor en verlept bij. “We hebben de palmen een voor een gecontroleerd en helaas kunnen we zeggen dat maar ongeveer 10 procent, 13 van de 128, de winter overleefd hebben”, stelt Dusan Avirovic, hoofd van Skopjes plantsoenendienst, bitter vast.

Lees verder na de advertentie

Ze zijn niet geschikt voor het continentale klimaat in Skopje. De palmen gedijen in een gematigd en vochtig klimaat, niet in de hete zomers en steenkoude Macedonische winters. De palmen werden in doeken gepakt deze winter, maar dat mocht niet baten. De temperatuur kwam tot onder -20.

Toen we ze ontvingen, waren ze al half dood. Het is een wonder dat er maar vier doodgingen in de eerste winter. Dusan Avirovic, hoofd plantsoenendienst

Een half miljoen euro betaalde staatsbedrijf ‘Macedonische bossen’ voor in totaal elfhonderd palmen. Ook andere Macedonische steden melden dat de bomen daar op sterven na dood zijn. Volgens velen zijn de palmen niet de enige verschijnselen die niet op hun plaats zijn in het land.

Eerder voorzag de regering veel overheidsgebouwen in Skopje van façades die zijn geïnspireerd op de oudheid. Daarmee waren honderden miljoenen euro’s gemoeid, terwijl Macedonië tot de armste landen van Europa behoort.

Avirovic van de plantsoenendienst had vanaf het begin al weinig fiducie in het palmenproject. “Toen we ze ontvingen, waren ze al half dood. We hebben vloeibare kunstmest moeten gebruiken om ze in leven te houden. Het is eigenlijk een wonder dat er maar vier doodgingen in de eerste winter.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.