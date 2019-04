De importheffingen van Trump treffen Goudse kaas en koekjes

De Verenigde Staten (VS) dreigen nieuwe importheffingen in te stellen op producten afkomstig uit de Europese Unie. Onder meer Goudse en Edammer kaas zouden te maken krijgen met nader te bepalen importtarieven.

In totaal willen de VS heffingen gaan invoeren op producten waarvan jaarlijks voor zo’n 11 miljard dollar wordt geïmporteerd. Naast Nederlandse en andere Europese kazen, gaat het om vliegtuig- en fietsonderdelen, wijn, koekjes, klokken, messen en een keur aan andere goederen. Definitief is de lijst nog niet. De Amerikaanse president Trump liet er via Twitter geen twijfel over bestaan: “De Europese Unie heeft jarenlang geprofiteerd van de Verenigde Staten op het gebied van handel. Daar komt binnenkort een einde aan!”

Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de eigen vlieg­tuig­bou­wer oneigenlijk voordeel te geven

Het voornemen voor de nieuwe heffingen, dat maandagavond al bekend werd gemaakt door de Amerikaanse handelsafgevaardigde Robert Lighthizer, is de laatste zet in een al jarenlang slepend conflict tussen de VS en de Europese Unie over subsidies aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de eigen vliegtuigbouwer oneigenlijk voordeel te geven, en hebben al veel gevechten uitgevoerd bij de Wereldhandelsorganisatie WTO om tegenmaatregelen te mogen invoeren.

Nederlaag Vorige maand leden de VS een gevoelige nederlaag bij de WTO toen die bepaalde dat belastingvoordeel aan Boeing nooit is stopgezet. Dat had na een uitspraak van de WTO al in 2012 moeten gebeuren. Die recente uitspraak zou de Europese Unie het recht geven om eigen heffingen in te voeren als vergelding voor het belastingvoordeel voor Boeing. Daar staat tegenover dat de VS eerder gelijk kregen in hun claim dat er miljarden aan subsidies aan Airbus waren verstrekt, waar het land tegenheffingen voor mag instellen. Volgens de Amerikanen is die subsidie zo veel groter geweest dan het belastingvoordeel dat Boeing kreeg, dat zij het recht hebben om met heffingen te komen op de 11 miljard dollar aan Europese importen. De Europese Unie noemt dat in een reactie ‘zwaar overdreven’, en verwacht dat de WTO de heffingen niet zal goedkeuren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek voerde Nederland in het afgelopen jaar 78 miljoen euro aan kaas en wrongel uit naar de Verenigde Staten. Dat was een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nederlandse ondernemers zien de dreigende heffingen met lede ogen aan. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland leidt Trumps ‘cowboy-politiek’ alleen maar tot tegenmaatregelen, die consumenten en bedrijven met hogere kosten opzadelen. De werkgeversorganisaties roepen daarom op tot intensievere gesprekken tussen Washington en Brussel over een nieuw handelsverdrag, dat voor de langere termijn voor meer zekerheid moet zorgen.

