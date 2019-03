De IJslandse prijsvechter WOW air stopt ermee

De paarse vliegtuigen van WOW air vlogen onder meer dagelijks tussen Schiphol en Reykjavik. Ook bood de maatschappij goedkope vluchten aan naar twintig Europese bestemmingen en zes bestemmingen in de VS en Canada. Hoeveel reizigers zijn gedupeerd door de annuleringen is onbekend.

WOW air bevond zich al langer in zwaar weer. Het bedrijf boekte in 2017 al 31 miljoen euro verlies en nam in 2018 afscheid van de helft van zijn vloot. Al sinds vorig jaar waren er geruchten dat de concurrerende luchtvaartmaatschappij Icelandair de noodlijdende maatschappij zou overnemen. Volgens Icelandair werd niet op tijd aan alle voorwaarden voor een overname voldaan. Ook met andere geïnteresseerde partijen kwam WOW air niet tot een deal.

“We hebben geen tijd meer en het is helaas niet gelukt om nieuwe financiering voor het bedrijf te vinden”, schreef topman van WOW air Skúli Mogensen aan zijn personeel. “Ik zal het mezelf nooit vergeven dat ik niet eerder actie heb ondernomen.”