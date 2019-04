De Ieren laten zich niet meer intimideren door de Ira

Het leek ook voor Ierland vaak een abstract debat, iets wat te maken had met de brexit. In het het hart van alle onenigheid daarover ligt namelijk de onmogelijk te bewaken Ierse grens, met zijn honderden kilometers en even zoveel grensovergangen. Dat een ‘harde brexit’ nieuw geweld rond die grens teweeg kon brengen, werd steeds gezegd. Pas toen Lyra McKee per ongeluk werd geraakt door een kogel die voor de politie was bedoeld, werd duidelijk wat dat betekent. Dood. Wapens. Angst.

Lees verder na de advertentie

Haar partner Sara Canning riep op om McKee’s dood niet voor niets te laten zijn en om haar motto ‘weg met bommen en kogels’ te laten voortleven

Niet in onze naam De eerste tekenen, opgetekend door de The Irish Times, zijn dat er anders op het gewelddadige incident wordt gereageerd dan vroeger. ‘Niet in onze naam’, stond zaterdagochtend opeens groot op een muur in Derry. In de wijk Creggan werden als onaantastbaar beschouwde Ira-slogans in het Paasweekeinde zelfs overgeschilderd. “Niemand haalde het ooit eerder in zijn hoofd om aan de graffiti van de Ira te komen”, zei straathoekwerker Kevin Campbell tegen de krant. “Ik heb geen idee wie dit heeft gedaan, misschien zijn het wel jonge knullen, maar het toont dat ze niet bang zijn.” Er was meer. Op een plek waar eerst op de muur geschreven stond dat de Ira anno 2019 nog altijd springlevend is, lezen de inwoners van de wijk Creggan nu: ‘Ira are done’. Oudere inwoners van Creggan wisten nog dat het al een keer eerder was gebeurd, dat Creggan in één klap alle sympathie voor de Ira kwijt was. Dat was in 1972, toen de 19-jarige soldaat Ranger Best, terwijl hij in Creggan op verlof was, werd ontvoerd en doodgeschoten door de Ira. “Daarna kon de Ira het in Creggan wel vergeten”, zei Pat McArt, een oud-verslaggever van de Derry Journal tegen zijn jongere collega’s die afgelopen weekend over de nasleep van de dood van Lyra McKee schreven.

Spontane rouwbijeenkomst In de krant van zaterdag schreven ze over de spontane rouwbijeenkomst, die werd gehouden in de straten van Cereggan, waar McKee donderdagnacht werd neergeschoten. Haar partner Sara Canning riep op om McKee’s dood niet voor niets te laten zijn en om haar motto ‘weg met bommen en kogels’ te laten voortleven. Dat juist zij door een kogel om het leven kwam, is bijzonder wrang. Lyra McKee stond donderdagnacht naast een politieauto bij rellen, die waren uitgebroken nadat de politie in de wijk op zoek was gegaan naar wapens en bewijzen voor de aanslagen van januari. De Nieuwe Ira, een afsplitsing van de vroegere organisatie, heeft de verantwoordelijkheid voor haar dood genomen. Het was een ongeluk, stond in een verklaring. Vanochtend is in verband hiermee een 57-jarige vrouw gearresteerd. In januari waren er al twee bomaanslagen, waarbij overigens geen doden vielen.

Lees ook:

De demonen van de Noord-Ierse grens duiken weer op Het grote struikelblok in de besprekingen tussen Londen en Brussel is de grens met Ierland. Op reis langs die grens blijken de spanningen tussen katholieken en protestanten allerminst verdwenen.