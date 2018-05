De ideale man is precies twee keer zo lang als zijn benen

Ze kijkt er misschien naar, maar er is één lichaamskenmerk dat echt verschil maakt: de lengte van zijn benen. Volgens het schoonheidsideaal vormen de benen van een man de helft van de lichaamslengte.

Als je het zo zegt, is het niet echt nieuw wat Britse biologen deze week in het vakblad van de Royal Society meldden. Al bij het begin van de jaartelling schreef de Romein Vitruvius wat de juiste proporties van de man waren. De gestrekte armen moesten even lang zijn als het lichaam en de penis hoorde precies in het midden te wortelen. In 1490 verbeeldde Leonardo da Vinci deze ideale man in zijn beroemde tekening.

Uit eerdere studies was gebleken dat een ideale beenlengte een indicatie is voor zijn algehele gezondheid

Ook de moderne wetenschap had al eens aangetoond dat vrouwen de heupen van een man graag in het midden zien. Maar doen andere verhoudingen er dan niet toe, vroegen de Britten zich af. Uit eerdere studies was gebleken dat een ideale beenlengte een indicatie is voor zijn algehele gezondheid. Hoe zit het dan met lange armen? Zouden vrouwen daar niet ook - onbewust - aan zien dat hij een goede partner is? Zo'n man kan immers goed met een speer overweg.

Ze lieten driehonderd vrouwen plaatjes zien. Telkens dezelfde gestileerde mannenfoto, alleen had de computer variaties aangebracht in arm- en beenlengte en in kniehoogte. Die waren gebaseerd op maten van Amerikaanse rekruten.

Lange of korte armen, kniehoogte: het maakte de vrouwen niet uit. Maar die beenlengte wel. Gemiddeld mat het (Amerikaanse) been 49 procent van het totaal, en dat vonden de vrouwen net niet mooi. 50 procent, dat moest het wezen.