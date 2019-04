De hypotheekrente blijft stabiel. Snel een huis kopen dan maar? Drie vragen over de woningmarkt

Prijsdalingen? Dat betekent vaak ook een hogere rente toch?

Voorlopig gaat die rente dus niet omhoog. Daar is de Europese Centrale Bank een belangrijke speler in. Die wil dat bedrijven en consumenten hun geld zo veel mogelijk laten rollen. Om dat voor elkaar te krijgen, houdt de ECB haar eigen rente laag. Banken die er geld lenen, hoeven dus geen exorbitant hoge kosten door te rekenen aan hun klanten. Het gevolg: lage hypotheekrentes. De lage inflatie is voor de ECB reden om de rente voorlopig niet omhoog te gooien. Want als die inflatie doorslaat en geld plots meer waard wordt, houdt iedereen de vinger op de knip, is de vrees van de Europese bank. Dat wachten op bodemprijzen – die televisie is over een maand vast goedkoper – drukt economische investeringen de kop in. En dat wil de ECB niet hebben.

Stel dat de rente stijgt, dan gaat dat een beetje zoals bij twee supermarkten in dezelfde straat die met de recente btw-verhoging te maken hebben. Ze wachten elkaars reactie af. Nic Vrieselaar, Rabobank

Gooit de ECB haar rente toch omhoog, dan nog is het de vraag of ook de hypotheekrente direct stijgt, zegt woningmarkteconoom Nic Vrieselaar van de Rabobank. Vergeleken met een jaar of tien geleden is er behoorlijk wat concurrentie op de hypotheekmarkt, ziet hij. Een hypotheek afsluiten doen kopers niet meer alleen bij de grote drie: ING, Rabobank en ABN Amro. Ook pen­sioenfondsen en verzekeraars roeren zich als geldverstrekker. “Stel dat de rente stijgt, dan gaat dat een beetje zoals bij twee supermarkten in dezelfde straat die met de recente btw-verhoging te maken hebben. Ze wachten elkaars reactie af, verwerken misschien niet direct de verhoging in hun prijzen. In de hoop meer klanten vast te houden.”