De ‘hybride leraar’ moet het lerarentekort bestrijden

Leraren op de basisschool werken gemiddeld 28 uur per week. Ieder half uur dat daarbij komt, betekent dat 760 vactures zijn vervuld. Hetzelfde geldt voor het middelbaar en beroepsonderwijs, waar de werkweek slechts een beetje langer is dan op de basisschool. In oktober vorig jaar bleek uit onderzoek van deze krant dat wanneer alle leerkrachten die nu tot twee dagen voor de klas staan een dag extra gaan werken, het lerarentekort is opgelost.

De langere werkweek voor deeltijders behoort tot het lijstje oplossingen dat de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (onderwijs) vandaag presenteerden. Ze wijzen erop dat scholen ook meer kunnen werven onder zij-instromers, deeltijdstudenten op de lerarenopleiding en onder leraren die werkloos zijn. Ook wie nog niet bevoegd is om les te geven, kan dat onder voorwaarden vaak toch wel.

Als scholen meer variatie aanbrengen in lerarenfuncties, wordt het beroep bovendien aantrekkelijker. In het basisonderwijs zouden leraren hun lestaken meer kunnen combineren met andere taken. In het voortgezet onderwijs pleit het kabinet voor de zogeheten hybride leraar, bijvoorbeeld de vertaler Frans die dit werk combineert met een paar uur voor de klas. Ook trekt het kabinet geld uit om ieder jaar vijftig onderwijsassistenten te scholen tot leraar.

Over twee jaar zijn er naar schatting 4000 leraren te weinig, en nog eens vijf jaar later zelfs 10.000. Er gaan de komende jaren veel leraren met pensioen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar lijken de meeste scholen nog voor elke klas een leerkracht te hebben gevonden, maar de ministers houden hun hart vast voor de eerste de beste griepgolf. Het ziekteverzuim in het onderwijs ligt hoger dan elders. Het kabinet ziet ook hier mogelijkheden om het lerarentekort terug te dringen.

Alleen het westen komt leraren tekort, de rest van het land heeft er meer dan genoeg Het lukt niet om basisschoolleraren op de plek te krijgen waar ze het hardst nodig zijn. Dus zit een basisschool in Rotterdam met onvervulde vacatures, terwijl er in Limburg een lerarenoverschot is.