De huurprijzen schieten omhoog en nu zijn de middelgrote steden aan de beurt

Juist die middelgrote steden laten forse stijgingen zien; niet alleen Apeldoorn en Zoetermeer, ook Almere (+18,8 procent), Amersfoort (15,4 procent), Roosendaal (14,1 procent) en Tilburg (13,6 procent). Ze volgen daarmee de trend die eerder al werd ingezet in de vier grote steden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Lees verder na de advertentie

Opvallend is dat in voor de Randstad de grootste prijsstijging alweer achter de rug lijkt. In Rotterdam en Den Haag liep de huur in de vrije sector (woningen vanaf 710 euro per maand) op met respectievelijk 5,2 en 4,7 procent. In Amsterdam bleef de prijsstijging het afgelopen jaar met gemiddeld 2,2 procent al beperkt, Utrecht zag de prijzen met 1,3 procent oplopen.

Kritische grens Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius hebben de prijzen in die steden simpelweg de grens bereikt van wat mensen kunnen, of bereid zijn, te betalen. “Komen de prijzen bij die grens in de buurt, dan zwakt de prijsstijging vanzelfsprekend af.” In Amsterdam ligt de gemiddelde prijs per vierkante meter inmiddels op 22,48 euro. Utrecht volgt op gepaste afstand met 16,05 euro. In Rotterdam (gemiddeld 15 euro per vierkante meter) en Den Haag (15,25 euro) is er nog iets meer ruimte voor verdere stijging. Voor middelgrote steden is die grens nog niet in zicht, stelt De Groot, waardoor de huren daar nu flink oplopen. Pararius verwacht dan ook een verdere prijsstijging in dat type steden voor de komende maanden, overigens zonder dat die het prijsniveau van de Randstad bereiken. De vraag naar woningen is groter in de Randstad, en gemiddeld genomen hebben mensen die in die steden willen wonen meer te besteden. “In de kleinere steden is de grens aan wat mensen willen betalen waarschijnlijk eerder bereikt”, aldus De Groot.