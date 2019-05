De huldiging van Ajax in de Amsterdamse binnenstad verliep rustig - de testcase lijkt geslaagd

De sixpacks zijn ruimschoots aanwezig. In de handen van fans, op de grond, in de overvolle prullenbakken, de open urinoirs, op bagagedragers van fietsen en op elke ander plek waar je iets neer kunt zetten. Burgemeester Femke Halsema krijgt er ook weet van. Als zij het podium betreedt om de menigte toe te spreken, wordt ze bekogeld met bierblikjes. Het zou een reactie kunnen zijn op een incident eerder dit jaar. Voorafgaand aan de Champions Leaguewedstrijd tegen Juventus was de Mobiele Eenheid wat al te snel met het waterkanon, vonden supporters.

Halsema

Het bier voor Halsema is eigenlijk de enige wanklank op het Museumplein. Het is er feestelijk, met fans van allerlei etnische achtergronden, mannen en vrouwen, zonen en dochters, met een lichamelijke of geestelijke beperking, met een hoofddoek, tattoos of op teenslippers. Die teenslippers vertellen al dat het ditmaal niet zou worden zoals in 2011. Toen moesten fans rennen om aan de rellen te ontkomen, iets dat lastig is op die dunne zooltjes.

Acht jaar geleden bleef het Stedelijk Museum achter met een schadepost van een half miljoen euro en er vielen diverse gewonden. In 2012 en 2013 was de huldiging daarom in het Arenapark, ver weg van de binnenstad. Deze huldiging, opnieuw op het Museumplein, is een test. Gaat het goed, dan kan Ajax ook in de toekomst gehuldigd worden op het Museumplein.

Nu was de huldiging in 2011 kort na de wedstrijd, op een zondag, waarop sommige fans al de hele dag bier hadden gedronken. Ditmaal was de huldiging op een doordeweekse dag, om 16:00 uur. Toch weerhoudt dat de Ajax-supporters er niet van naar het plein te komen.