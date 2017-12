De huiskamer van Amsterdam is toe aan een opknapbeurt

Op de hoek van de markt staat een manshoge kerstmanpop die mechanisch beweegt en liedjes laat horen. 'Waterloopleinmarkt altijd feest', staat er op het bord ernaast. Maar vandaag oogt het niet zo feestelijk. Het is een grijze dag, het miezert licht. Veel kooplieden hebben ervoor gekozen hun plek leeg te laten.

Bezoekers zijn er ook niet veel. Ze slenteren langs kaas en klompen en andere toeristentroep. En langs het soort handel waarmee de markt ooit groot is geworden. Tweedehands huisraad, boeken en cd's, kleren die gewoon op de grond op een hoop liggen - zoek maar uit.

De markt bestaat al sinds 1885. Ooit lag die middenin de arme Amsterdamse Jodenbuurt en ook toen hier na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks nog Joden woonden, bleef dit een plek waar mensen met weinig geld terecht konden. De markt overleefde meerdere verhuizingen en overal ontstond de rommeligheid die bij zulke handel hoort. Kooplieden met verweerde koppen en doorrookte stemmen. Een jas voor vijf euro, een broek voor twee.

Opknapbeurt

Maar het gaat niet goed met de Waterloopleinmarkt. Al tien jaar wordt er gesproken hoe het beter kan en sinds vorig jaar liggen er twee plannen op tafel. De lange, kille noordoostgevel van het stadhuis waar de markt tegenaan ligt, krijgt grote glazen puien die toegang geven tot een nieuwe hal waar straks 'Amsterdamse producten' verkocht moeten worden. De markt op het plein zelf moet er bovenop geholpen worden met een grote opknapbeurt. Dat laatste plan ligt nu tot 10 januari ter inzage op het stadhuis en daarna wil het stadsbestuur knopen doorhakken. Maar de ondernemers lopen te hoop tegen die opknapbeurt. "Dit is een verslechtering, geen verbetering", zegt bestuurslid Rozemarijn Geus-Tromp van de Marktvereniging Waterlooplein. "Dan liever helemaal geen plan."

Een deel van de markt ligt altijd in de schaduw van die gure gevel van de Stopera

Zelf staat Geus-Tromp al acht jaar op de markt, samen met haar man. Ze verkopen 'alles', zegt ze. "Dvd's, vooral arthouse-films. Ook altijd kleding en boeken. We kopen inboedels op of overschotten van tweedehandswinkels." En ze zou niet anders willen. "De hele dag buiten. Dat subcultuurtje hier, al die verschillende types die er langs komen. Het is de huiskamer van Amsterdam."

Maar er moet wel iets gebeuren om dit alles te behouden, zegt ze. Over wat er mis is, lopen de meningen niet eens veel uiteen. Een deel van de markt ligt altijd in de schaduw van die gure gevel van de Stopera en ook op dagen dat het elders bijna windstil is, kan het hier stevig waaien. De ingang van een parkeergarage ligt lelijk in de weg. Het plaveisel is slecht onderhouden, de bomen op het plein zijn op sterven na dood. Maar het belangrijkste: te weinig ondernemers. Gemiddeld is 60 procent van de marktplekken bezet, in de winter nog minder.