De 'Hubo' is van duurzaam hout, maar minstens zo snel als een plastic zeilschip

De boot van zeiler Erik van Vuuren en zijn team is niet moeilijk te vinden in de haven van Scheveningen. Waar de meeste boten klassiek wit zijn, is 'Hubo' felgeel met zwarte strepen. En waar zich overal witte masten tegen de felblauwe hemel aftekenen, is daar opeens de zwarte mast van 'Hubo'.

De opvallende verschijning is speciaal gebouwd voor het wereldkampioenschap zeezeilen in juli in Den Haag. "Het doel is om daar op het podium te eindigen", zegt de teamcaptain. De North Sea Regatta is een uitgelezen kans om alles nog eens te testen. "Normaal gesproken heb je minstens een halfjaar nodig om een boot goed te leren kennen", weet Van Vuuren. "Wij hebben maar vier maanden, dus we zijn bezig met een gigantische inhaalslag."

'Hubo' is een van de 140 schepen die deze en volgende week meevaren tijdens de North Sea Regatta. De deelnemers waagden eerst de oversteek naar het Engelse Harwich, keerden na een rustdag terug naar Scheveningen en varen hier tijdens het Pinksterweekeinde de zogeheten inshorewedstrijden.

Het streven naar duurzaamheid mocht niet ten koste gaan van de prestatie

De boot van team Van Vuuren is niet alleen een bijzonder geval vanwege zijn uiterlijk. Hoewel niet op het eerste oog zichtbaar, is het een houten boot, in tegenstelling tot die van de concurrentie die vrijwel allemaal van kunststof zijn gemaakt. "Vroeger waren alle wedstrijdboten van hout", zegt ontwerper Arthur Peltzer. "Langzamerhand kwamen er steeds meer schepen van plastic, omdat het bouwen van een houten boot veel werk werd gevonden."

Duurzame boot Toch kozen Peltzer en Van Vuuren voor dit materiaal, met als doel om de eerste volledig duurzame boot ter wereld te bouwen. "'Hubo' is gemaakt van recyclebaar, FSC-gekeurd hout", zegt Van Vuuren. "Eroverheen zit een laag glasvezel en de hars die we daarvoor hebben gebruikt, is ook afbreekbaar." Peltzer wijst op het frame in de kajuit waar de mast en de kiel aan vastzitten. Ook dat is niet van plastic. "We hebben gekozen voor aluminium, omdat het recyclebaar en heel sterk is", zegt hij. We draaien gewoon mee in de top Natuurlijk mocht het streven naar duurzaamheid niet ten koste gaan van de prestatie van het team. "Dat was nog wel een klus", erkent de ontwerper. "Een plastic boot kun je gemakkelijk heel licht maken. Dat is met hout ook mogelijk, maar je moet er meer moeite voor doen." Met behulp van ingewikkelde constructies slaagde Peltzer in zijn opzet: hun boot heeft hetzelfde gewicht als een gelijksoortige kunststof boot. Omdat de boot gloednieuw is, is het zeilteam nog druk aan het uitvinden hoe deze zich op het water gedraagt. "Tijdens het varen draait er continu een computer mee", aldus Van Vuuren. "Die registreert alles: de windsnelheid, de windhoek, de temperatuur van het zeewater, de buiging van de mast. We kunnen op die manier achteraf nagaan waarom we snel of langzaam gingen." Om zoveel mogelijk te weten te komen, wordt er bewust geëxperimenteerd, ook tijdens de North Sea Regatta. "We moesten soms nog zoeken naar de juiste stand van de zeilen", zei Van Vuuren donderdag na de aankomst in Harwich. "Daardoor weet je ook meteen wat niet werkt." De stuurman heeft al kunnen constateren dat het experimenteren effect heeft. "Andere teams dachten gisteren: Wow, die 'Hubo' gaat snel, ook met weinig wind", zegt hij vol trots. "We draaien gewoon mee in de top."