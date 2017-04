De horeca moet uit de crisismodus komen en meer loon betalen

De lonen in Nederland moeten echt sneller omhoog. Het gaat goed met de economie en de werkloosheid daalt. Kortom, er is alle reden om uit de crisismodus te komen en de gematigdheid over lonen van ons af te schudden. Nee, het is niet de voorman van de FNV of het CNV die hier spreekt. Het is de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot.

Lees verder na de advertentie

Nergens zijn de lonen zo laag als in de horeca. Dat heeft deels te maken met de bijbaantjes

Vorige week herhaalde hij dat verschillende sectoren blijven doen alsof het nog altijd crisis is terwijl er genoeg geld wordt verdiend. Medewerkers in de horeca weten er alles van. Nergens zijn de lonen zo laag als in de hotels, restaurants en cafés. Dat heeft deels te maken met de bijbaantjes op terrassen en in de spoelkeuken. Maar voor de meerderheid van de werknemers geldt dat zij van hun horecasalaris toch echt de huur of hypotheek moeten betalen.

Voor hen zit meer loon er al jaren niet in. Dat heeft voor een groot deel te maken met de positie van de vakbonden en het ontbreken van een cao. Die is al drie jaar verlopen. Vier horecamedewerkers zijn daarom op Facebook een actie gestart. Zij willen een nieuwe cao en meer salaris.

Tekst loopt door onder afbeelding.

© Thinkstock

Angstcultuur Zij zijn niet de enigen die er zo over denken. Binnen enkele dagen ondertekenden meer dan 1300 horecamedewerkers de petitie waarin zij branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) oproepen snel een nieuwe cao af te sluiten. Doordat er geen cao is, lopen de lonen volgens de initiatiefnemers van ‘De nieuwe horeca cao’ al 6 procent achter bij vergelijkbare branches. De vier horecamedewerkers die de actie zijn gestart doen dat anoniem. “Er heerst nogal een angstcultuur in de horeca”, zegt een van hen. “Medewerkers komen er niet snel voor hun belangen op. Het is al snel: voor jou tien anderen.” Opkomen voor personeel is een vakbondstaak. Maar de horeca is voor de bonden een lastige sector, met veel tijdelijke krachten bij zowel grote ondernemingen als kleine bedrijfjes. “Naar onze mening doet de vakbond te weinig”, zegt een woordvoerder van De nieuwe horeca cao. Medewerkers komen er niet snel voor hun belangen op. Het is al snel: voor jou tien anderen Initiatiefnemer 'De nieuwe horeca cao' “Wij maken optimaal gebruik van sociale media. De vakbonden doen dat een stuk minder. We hebben ook geen contact met de bond, maar zetten ze echt niet buitenspel. Ons doel is om KHN weer tot nieuwe cao-onderhandelingen te dwingen. Niet met ons, maar met de vakbonden. Zij hebben de kennis over hoe je cao’s afsluit, wij niet.” De petitie is maandag naar KHN gestuurd. De brancheorganisatie kreeg hem gisteren binnen, maar wilde inhoudelijk nog geen reactie geven.

Prognoses Klaas Knot zal hopen dat de horecabazen nog even denken aan het onderzoek dat zijn DNB vorig jaar publiceerde. Daarin kwam de horeca naar voren als een van de sectoren waar bedrijven meer kunnen betalen. Hetzelfde gold voor de handel, vervoer, post, verhuur en de overige zakelijke diensten (onder meer uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en keuringsstations). Extra loon in deze sectoren is mogelijk omdat ze niet concurreren met buitenlandse bedrijven. Ook voor de prognoses over dit jaar hoeven de horecaondernemers het niet te laten. De belangenorganisatie voor accountantskantoren SRA schat dat de winst in 2017 met ruim 7 procent stijgt. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigen de positieve trend. Tussen 2008 en 2016 steeg de omzet met ongeveer 20 procent. Dat komt deels omdat er meer horecaondernemingen zijn. Toch steekt de 6 procent loonstijging over dezelfde periode er wat bleekjes bij af. Ook voor de prognoses over dit jaar hoeven de ho­re­ca­on­der­ne­mers het niet te laten De werkgevers in de horeca zeggen dat er eventueel ruimte is voor meer loon, maar alleen als er meer flexkrachten komen. Vast personeel is te duur in de uren dat het hotel, restaurant of café weinig klanten trekt. De woordvoerder van KHN voegt daar nog aan toe dat horecabedrijven van ver komen. De crisis heeft er diep ingehakt, en lang niet alle horecazaken zijn daarvan al hersteld. Dat is nu precies de crisismodus waar bedrijven volgens DNB uit moeten komen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.