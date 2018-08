De hoop op overlevenden vervliegt na aardbeving op Lombok

Zo werd in het dorp Lading-Lading in het noordwesten van Lombok een man bevrijd vanonder het puin van een ingestorte moskee. “U bent veilig meneer”, zei een militair tegen de hevig ontroerde man, terwijl dorpelingen zich om hem heen verdrongen.

En in het plaatsje Pemenang werd een vrouw gered van onder het verwrongen beton van een ingestorte kruidenierszaak. Inwoners hadden kreten gehoord en waarschuwden hulpverleners. Vier uur later werd de vrouw vanonder de brokstukken gehaald. “Eerst gebruikten we onze handen om puin te verwijderen, daarna hamers, beitels en machines”, vertelde een vrijwilliger aan persbureau Reuters. “Het kostte uren, maar gelukkig werkte het en is deze persoon gered.”

Mensen zijn de heuvels in gevlucht, omdat ze zich daar veiliger voelen. Het is moeilijk om hen daar met hulp te bereiken Woorvoerder van rampenbestrijdingsdienst BNPB

Maar dergelijke positieve berichten waren dinsdag schaars op Lombok, een populair vakantie-eiland ten oosten van het bekendere Bali. De hoop op meer overlevenden begon te vervliegen.

Moeizame hulpverlening Volgens de rampenbestrijdingsdienst BNPB liep het aantal doden op tot zeker 105. Maar reddingswerkers hadden delen van het getroffen gebied nog steeds niet bereikt en de BNPB waarschuwde dat het dodental waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door beschadigde wegen, die op sommige plekken bovendien zijn versperd door rotsblokken, zand en omgevallen bomen. Ook ingestorte bruggen en uitgevallen elektriciteitsvoorziening en telefoon- en internetverbindingen maken de hulpverlening lastig. Een groot deel van het noorden van het groene, bergachtige eiland zat dinsdag zonder stroom. “Mensen zijn de heuvels in gevlucht, omdat ze zich daar veiliger voelen”, aldus een woordvoerder van de BNPB. “Het is moeilijk om hen daar met hulp te bereiken. Wij raden mensen aan om naar beneden te komen, dichter naar de kampen.” Onder de Nederlandse toeristen vielen voor zover bekend geen ernstige slachtoffers. Lombok was een week eerder ook al getroffen door een aardschok, die zestien levens eiste, en de zware beving van zondag richtte een ravage aan. Duizenden gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Panden die bij de eerdere schok al waren verzwakt, stortten alsnog in. Meer dan 20.000 mensen ontvluchtten hun huis. Velen van hen bivakkeerden dinsdag in tenten of geïmproviseerde onderkomens van zeildoek.

Nederlandse toeristen Onder de Nederlandse toeristen op Lombok en de kleinere Gili-eilanden, voor de kust van Lombok, vielen voor zover bekend geen ernstig gewonden. “Niemand is er slecht aan toe”, zei Rob Swartbol, de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, tegen de NOS. “We hebben enkele lichtgewonden aan de telefoon gehad. Een van hen had een gebroken knie.” Maar de evacuatie van alle toeristen die weg willen kan nog wel enige tijd duren, omdat de transportcapaciteit beperkt is. Swartbol: “Vliegtuigen en veerboten zitten vol, dus de meeste mensen kunnen niet snel weg.”