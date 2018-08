De hooidieven zullen het weten

In dat eerste vlakke stuk wint de landbouw het nog van het altijd op zijn kans loerende bos. Na een akelig droog begin van de zomer regent het om de haverklap. De weilanden zijn weer groen, het gras goed op weg naar de tweede snee van de zomer.

Maar bij één boerderij ging er met de eerste snee iets mis.

Hooidieven

Jullie haalden ons eten weg

Redeloze overeenkomstschenders!

Jullie moeten je schamen!

Haar man John Fuller maakte het bord, vertelt Hazell Fuller. "Ik zei: doe het nou niet, maar nu het er staat, vind ik het wel mooi. Nu moeten ze er elke dag langsrijden.

'Ze', dat zijn buurtgenoten van de Fullers, even verderop in hetzelfde dal. Namen noemt ze niet. "Ze weten het zelf wel."

Het hooi waar het om gaat, stond nog als gras op een stuk land dat de Fullers mochten beheren - dachten ze - van een boer die overleed, waarna zijn weduwe ergens anders ging wonen. "We hielden het al vier jaar netjes. Maar dit jaar zagen we die mensen opeens met een maaier komen. Een paar dagen later maakten ze er balen van en was het hooi weg. Wij rekenden op dat hooi, voor ons vee."

Ze hebben beefalo's, drie achtste Amerikaanse bison en vijf achtste willekeurig welk koeienras. Vleesvee, gezonder om te eten dan gewoon rund. Hazell klaart helemaal op als ze het over haar koeien mag hebben, of over de Australische herdershonden die ze fokt. Terugkomend op het hooi gaat haar gezicht weer op bitter.

Gewaarschuwd

"We hebben contact gezocht met degenen die het vermogen van de weduwe beheren. Eerst hoorden we niets, toen kwam het hoge woord eruit: zij hadden die mensen gezegd dat ze het mochten maaien. En we staan machteloos. We hebben niets op papier, een handdruk was toch zeker genoeg?

"Daarom zijn we tevreden over dat bord. Als ze het zien, geven ze even extra gas. Dat is ook weer iets met die mensen: ze rijden veel harder dan hier mag, soms met voertuigen die niet eens op de openbare weg mogen komen. We hebben het gehad met ze. Op deze manier zijn alle buurtbewoners voor ze gewaarschuwd."

Het vee zal niet van honger omkomen. Zelfs niet nu het zo droog is geweest en de wintervoorraad al is aangesproken. "We hebben nog ander land dat we mogen maaien, we redden het wel. Maar het wordt steeds moeilijker - John heeft een zaak in airconditioning, van de boerderij alleen kunnen we echt niet leven. Je ziet het ook in de omgeving, steeds meer boeren stoppen met het vee. Wat je dan overhoudt is hooiland. Maar wie wil het hooi kopen? Wie heeft er tegenwoordig nog een paard?"

