De hoofdsponsor is afgehaakt, en dan wordt bobsleeën een lastige zaak

De champagne heeft plaatsgemaakt voor kraanwater. Trainingskampen in Amerika zijn afgezegd en het teamuitje van dit seizoen is voorlopig geschrapt. De Nederlandse bobsleeërs zijn weer platzak. Het missen van de Spelen vond hoofdsponsor Holland Casino een mooie gelegenheid om uit te stappen.

Ondanks het voornemen om het team ook na het mislopen van olympische kwalificatie te blijven steunen, was er toch geen geld meer voor de mannen. Het gokbedrijf stapte slechts acht maanden voor Pyeongchang in, toen het halen van een olympisch ticket toch al bijna onmogelijk was. “Ik snap dat het over kan komen alsof ze voor een dubbeltje op de eerste rang hebben gezeten”, zegt piloot Ivo de Bruin. “Maar ik heb dat gevoel zelf nooit zo gehad. Er werd nog gesproken over contractverlenging. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Ik begreep dat ze meer in de muziek en entertainment wilden doen.”

De Bruin was verrast door de keuze van het bedrijf, dat laat weten dat een vierjarige verbinding aan het team niet mogelijk was omdat ‘de kansspelmarkt sterk in beweging is en Holland Casino nog aan het oriënteren is aan welke domeinen ze hun naam willen verbinden’. Dat proces duurt langer dan voorzien. Te lang voor de bobsleemannen, die in september last-minute op zoek moesten naar andere sponsors om geld voor de eerste paar World Cups bij elkaar te krijgen. Dat bracht de voorbereiding behoorlijk in de war.

Positieve media-aandacht De Bruin had verwacht dat de steun nog een tijd door zou lopen, zeker gezien de positieve media-aandacht die de jongens hadden gegenereerd. “De sportprestaties waren niet geweldig, maar er was veel aandacht vanuit de media. Wij brachten veel positiviteit in het bedrijf. Het was voor beide partijen heel goed. Het blijft een grote domper voor ons. Maar we zijn heel blij met ze geweest.” Met een suikeroom erbij was er voor het eerst sinds 2014, toen NOC-NSF de geldkraan dichtdraaide voor het bobsleeën, eindelijk een basis waarop professioneel bobben mogelijk was. Er was budget voor een normaal hotel, voor eten, voor genoeg ritjes door het ijskanaal, voor een vaste trainer en fysio. Toch was het allemaal te kort dag om in de buurt van olympisch niveau te komen. Skeletonster Kimberley Bos kreeg wel steun van de sportkoepel uit een apart potje; zij haalde Pyeongchang wel en werd daar knap achtste.

Opblaasbaar matje Voor het instappen van de hoofdsponsor had het bobsleeteam er op amateuristische wijze geprobeerd iets van te maken. Met een opblaasbaar matje onder de arm trokken de mannen de wereld over om te kunnen trainen. Soms sliepen ze met z’n allen op een piepkleine hotelkamer. Ging je ’s avonds naar het toilet, dan struikelde je over de breedgeschouderde atleten die op de grond lagen. Naar die situatie wil Ivo de Bruin niet meer terug. “Van met z’n allen op een kamer slapen wordt de prestatie niet beter. Als we niet presteren, is de sport voor ons niet interessant. Dat gaan we niet meer doen. We willen presteren onder omstandigheden dat we kúnnen presteren.” Om die omstandigheden te creëren, is de Nederlandse ploeg een samenwerking aangegaan met het Belgische team. Materiaal, coaches en fysio worden nu gedeeld. Dat helpt. Maar er is nog een groot gat in de begroting. “We willen ook naar de laatste World Cups van het seizoen in Amerika, en ons plaatsen voor het WK in Whistler. Daar is nu geen geld voor. We hebben 40.000 euro bij elkaar gekregen, maar een heel seizoen kost het dubbele.”

Geen startbaan meer Tot overmaat van ramp is ook de enige trainingsmogelijkheid om het starten te oefenen in Nederland verloren gegaan. In Harderwijk stond een startbaan, maar die is onlangs afgebroken. “Dat helpt allemaal niet”, aldus De Bruin. “Nu moeten we ook om de start te oefenen naar het buitenland. We hebben ons nu voorbereid in Winterberg, maar dat brengt ook extra kosten met zich mee. Harderwijk was lekker centraal.” Ondanks alle uitdagingen zet de 32-jarige piloot zijn vizier op de Winterspelen van 2022 in Peking. Hij ziet veel potentie voor het bobsleeën in Nederland, ook al is de sport eigen land niet eens te beoefenen. “We hebben goede atleten. Doorsnee Nederlanders zijn lang en sterk. Dat zijn ideale bobsleeërs. Ik geloof er nog in.”

Goede bobbers gestopt Toen het olympisch ticket verloren ging, zijn enkele goede bobbers gestopt. Jeroen Piek zette direct na de mislukte kwalificatie een punt achter zijn loopbaan. Bror van der Zijde, die vorig jaar nog uit Zwitserse dienst trad en terug naar Nederland kwam toen Holland Casino zich meldde, haakte ook af. Hij is vader geworden en heeft te veel last van een zware rugblessure. Nu bestaat het team uit piloot De Bruin, Janko Franjic, Dennis Veenker en een nieuw talent: voormalig kogelstoter Joost Dumas. Bij de opening van het wereldbekerseizoen in het Letse Sigulda ging het vorige week nog niet om over naar huis te schrijven. De Bruin en Veenker crashten beide keren dat ze in de tweemansbob naar beneden gingen. Dit weekend is in Winterberg de viermansbob aan de beurt voor de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De Bruin hoopt op meer geluk dan vorige week. Zodat niet alleen hij, maar misschien ooit weer een grote geldschieter het vertrouwen terug krijgt in een Nederlandse olympische bobsleedroom.

