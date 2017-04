De hoofdklasse van het honkbal sappelt: goedkope ballen, minder teams

Met zeven teams start donderdag de hoofdklasse van de honkbalcompetitie. Dat is een team minder dan de bedoeling was, maar dat komt doordat Kinheim zich eind vorig jaar terugtrok uit de hoofdklasse. De Haarlemse club kon geen selectie meer op de been brengen die in staat zou zijn om op het niveau van de hoofdklasse te acteren en dus zag het bestuur zich genoodzaakt de club uit de hoofdklasse terug te trekken.

Dat er nu een oneven aantal clubs in de hoofdklasse speelt, is verre van ideaal, zo lichtte de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) gisteren toe. Dat deed de bond op een persconferentie in Bussum in het clubhuis van HCAW, dat een van de zeven clubs is die wel in de hoofdklasse uitkomt. Het betekent dat elke speelronde een team vrij is en dat is iets wat de bond liever niet ziet. Maar de KNBSB kon weinig meer aan de opzet van de competitie veranderen, omdat het terugtrekken van Kinheim pas laat bekend werd.

"Het kwam voor ons als een enorme verrassing", vertelt Gijs Selderijk, technisch directeur van de KNBSB. "We hadden helemaal niks zien aankomen, tot ik een telefoontje kreeg van Kinheim om een afspraak te maken. Pas toen kwam het ter sprake."

Financiële positie

Vorig jaar is de bond met een licentiebeleid gestart dat de bond inzicht moet geven in de financiële positie waarin verenigingen verkeren, maar voor Kinheim kwam dat te laat. "Er is meer tijd nodig om daar een goed beeld van te krijgen", legt Selderijk uit. "Wel is het terugtrekken van Kinheim een signaal dat we de goede stap hebben genomen en dat we nog beter moeten opletten om dit te voorkomen."

De ambitie om te promoveren is er bij de clubs wel, maar clubs lopen ook tegen de hogere kosten aan die promotie met zich meebrengt

De honkbalbond heeft onder meer besloten om het contact met clubs uit de hoofdklasse te intensiveren om zo eerder signalen op te vangen als het niet goed gaat met een club. Daarnaast gaan de clubs onderling meer samenwerken om ervoor te zorgen dat het honkbal een breder publiek trekt. "Clubs kunnen op die manier van elkaar leren. Er moeten in ieder geval meer evenementen komen", vindt Selderijk. Die evenementen geven de toeschouwersaantallen een boost en door dat eens in de vier of vijf weken te doen hopen we dat die aantallen structureel hoger blijven."

De KNBSB hoopt dat het gat dat Kinheim in de hoofdklasse achterlaat volgend jaar weer is gevuld. Dat moet dan gebeuren door een ploeg uit de overgangsklasse die dit seizoen promoveert. "De ambitie om te promoveren is er bij de clubs wel, maar clubs lopen ook tegen de hogere kosten aan die promotie met zich meebrengt", ziet de technisch directeur van de bond. "We proberen die kosten lager te maken. Dit seizoen spelen alle clubs bijvoorbeeld met dezelfde bal. Doordat we die collectief inkopen, gaan de kosten omlaag."