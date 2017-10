De homo sapiens wist het al: inteelt moet je vermijden

De conclusie klinkt eenvoudig, maar is eigenlijk verbazingwekkend, want hoe achterhaal je de huwelijkspatronen van 340 eeuwen geleden? Een omvangrijke ploeg Europese wetenschappers lukte dat, onder leiding van de Deense geneticus Eske Willerslev, die hoogleraar is in Kopenhagen en in Cambridge.

De onderzoekers maakten gebruik van de menselijke resten die zijn gevonden in Sungir, tweehonderd kilometer ten oosten van Moskou. Sungir is een vermaarde vindplaats van resten uit de jonge jaren van de moderne mens. Daar zijn resten gevonden van mensen die tegelijk of kort na elkaar zijn begraven.

Graf (links) en afbeelding van een man van circa 50 jaar oud. © RV

Uit die resten hebben de onderzoekers genetisch materiaal, DNA, kunnen halen, laten ze zien in vakblad Science. Analyse van dat DNA wees uit dat die mensen wel samenleefden maar geen verwanten waren, zelfs niet in de tweede graad. Ook de twee kinderen niet, die in Sungir samen in één graf zijn aangetroffen.