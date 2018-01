De Homo sapiens vertrok al veel eerder uit Afrika dan gedacht

De moderne mens heeft Afrika veel eerder verlaten dan gedacht. Israëlische paleontologen hebben in een grot bij Haifa de kaak gevonden van een Homo sapiens die ze 180.000 jaar oud schatten. De oudste fossiele resten van Homo sapiens buiten Afrika waren 90 à 120.000 jaar oud.

Lees verder na de advertentie

Het is niet meer dan een stukje bovenkaak, een paar centimeter groot en voorzien van acht tanden, maar de Israëliërs wisten genoeg. De vorm van de tandkassen, de ronding bij de neusholte. Het ziet er wat primitief uit, maar het zat onmiskenbaar vast aan een Homo sapiens, schrijven ze in het vakblad Science.

Sommige bewijzen suggereren dat de Homo sapiens en

de Neanderthaler het 400.000 jaar terug al samen deden

In de grot waar ze de kaak vonden, in het Karmelgebergte in het noorden van Israël, zijn de afgelopen eeuw meer sporen gevonden van menselijk verblijf. Fossiele resten, gereedschap en as, soms miljoenen jaren oud, achtergelaten door voorouders van de moderne mens, Homo erectus bijvoorbeeld. Maar nu dus een echte sapiens, met modern gereedschap, maar wel tussen de 177 en 194.000 jaar oud, zo blijkt uit dateringen van de bodem waarin alles verborgen lag.