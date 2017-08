De Holland Ladies Tour is nu een rittenkoers van aansprekend kaliber

Niet bij de rensters, voor wie de grootste meerdaagse koers van Nederland een vanzelfsprekendheid is op de agenda. Maar wel bij de Nederlandse gemeenten.

Lees verder na de advertentie

Sinds hoofdsponsor Boels zich heeft ontfermd over de Ladies Tour dreigde er een gat te ontstaan tussen de aanzwellende ambities van de organisatie en de relatieve onbekendheid van deze koers op lokaal bestuurlijk niveau. Je kunt als Ladies Tour wel een proloog plannen voor de binnen- en buitenlandse top, zonder ambtelijke goedkeuring en inspanning blijft de openbare weg precies dat wat-ie is.

De inzet van de organisatoren heeft geloond, leert een blik op het etappeschema. Een proloog dinsdag, morgen een stevige tijdrit en zaterdag en zondag twee zware ritten door de Zuid-Limburgse heuvels. Tijdritspecialiste en wereldkampioene Ellen van Dijk noemde het een ‘uitdagende wedstrijd’. Eerst een schifting, zei zij over de tijdrit en daarna een ‘heel klassement dat nog op z’n kop kan gaan’.

De inbreng van Boels heeft er mede voor gezorgd dat de Ladies Tour dit seizoen is gepromoveerd naar de UCI Women’s World Tour. Niet dat het Nederlandse wielrennen een dergelijke impuls nodig had, maar een grote meerdaagse wedstrijd voor vrouwen op het allerhoogste niveau in Nederland ontbrak tot op heden.

Er zijn dit jaar meer ritten in lijn, minder rondjes, veel lastigere etappes en langer vooral Annemiek van Vleuten

Ander prijskaartje Volgens Annemiek van Vleuten, winnaar van de proloog in haar ‘eigen’ Wageningen, heeft de organisatie daarmee een goede stap gezet. “Er zijn dit jaar meer ritten in lijn, minder rondjes, veel lastigere etappes en langer vooral.” De invulling heeft vooral te maken met de eisen die de internationale wielerunie UCI aan een World Tour-wedstrijd verbindt. Dat aan de nieuwe ambities een heel ander prijskaartje hangt, mag duidelijk zijn. Tiel bijvoorbeeld, in voorgaande jaren een vaste start en finishplaats, kon en wilde het geld dit jaar niet langer meer ophoesten. De startgelden voor de Ladies Tour zijn meer dan verdubbeld voor wie olympisch kampioen Anna van der Breggen of de winnares van La Course in eigen stad aan het werk wil zien. Gold de Ladies Tour in het verleden vooral als opwarmer voor het WK, de wedstrijd heeft met de kwalitatieve impuls zijn eigen koerswaarde flink de hoogte doen ingaan. Behalve Marianne Vos − viervoudig winnaar van de Ladies Tour die koos voor een trainingsstage met het oog op het WK volgende maand in het Noorse Bergen − is de complete wielertop deze week in Nederland neergestreken. Een meerdaagse rittenkoers van een aansprekend kaliber in Nederland ontbrak tot op heden

Nederlandse inbreng De eerlijkheid gebied te zeggen dat die top tegenwoordig een ruime Nederlandse inbreng heeft. De uitslag van de proloog in Wageningen onderstreepte nog maar eens de mondiale dominantie van het vaderlandse wielrennen. Vijf seconden achter Van Vleuten eindigde Van Dijk. De Duitse Lisa Brennauer, winnaar in 2015, werd derde. Van der Breggen zette de vierde tijd neer. Amy Pieters (6de), de winnares van vorig jaar Chantal Blaak (7de) en Lucinda Brand met een tiende tijd maakten de top-10 vol. Een meerdaagse rittenkoers van een aansprekend kaliber in Nederland ontbrak tot op heden. De Ronde van Drenthe, een eendaagse koers in tegenstelling tot wat de naam suggereert, was tot dit jaar de enige wedstrijd voor vrouwen op topniveau. Daarmee was het maar een magere afspiegeling van de reclame die Vos, Van der Breggen, Van Dijk en Van Vleuten de voorgaande jaren bij elkaar hebben gefietst voor het vrouwenwielrennen. Ook daar komt dus nu, langzaam weliswaar, verandering in.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.