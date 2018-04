De hofhouding: Willem-Alexander als CEO van een geolied familiebedrijf

Wie kijkt naar de functies binnen de hofhouding van koning Willem-Alexander en koningin Máxima waant zich even in een sprookje. Er is een grootmeester, er zijn hofdames, er is een stalmeester, een opperhoutvester, een hofmaarschalk. En dat in 2018.

Maar wie zich wat meer verdiept, krijgt een ander beeld. Die mystieke titels verhullen een realiteit van hardwerkende werknemers die bijna allemaal gewoon op een loonlijst staan, functioneringsgesprekken voeren en meegaan op bedrijfsuitjes. Ja, ze hebben nog wel eens een adellijke titel, maar dat is zelden de reden dat ze aan het hof werken. Het draait tegenwoordig om prestaties. De hofhouding anno 2018 is in veel opzichten een geolied professioneel familiebedrijf, met als CEO: koning Willem-Alexander.

Die leiding staat op één naam, maar het is teamwerk bij de Oranjes. Op maandag verzamelt de 'raad van bestuur' zich in het werkpaleis Noordeinde en neemt de agenda door. Daar zitten in elk geval koning Willem-Alexander en koningin Máxima zelf bij. Vaak schuift ook prinses Beatrix, de oude CEO, aan, inmiddels 80 jaar oud maar nog altijd zeer bereid in te springen. Bij het overleg zit verder de top van de hofhouding, onder leiding van grootmeester Jan Versteeg.

De missie van dit Oranjebedrijf is helder: de belangen van het koningshuis én Nederland dienen in binnen- en buitenland. Hun product, zoals de koning en koningin het zelf verwoorden: samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. Koningshuisdeskundige en historicus Han van Bree: "Door dat te doen, behouden ze hun draagvlak. Het is dus eigenlijk een bedrijf dat als primaire taak heeft zichzelf in stand te houden."

Deze non-profitfirma-Oranje is geen kleine onderneming. De centrale hofhouding alleen al telt ongeveer vijftig leden, verdeeld over het zogenoemde Civiele Huis en het Militaire Huis. De term 'Huis' komt uit Artikel 41 van de Grondwet. Daarin staat: 'De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in'.

In de loop van de twintigste eeuw werd de grootmeester belangrijker. Koningin Beatrix benoemde één grootmeester en belastte hem met de leiding van het hele Oranje-bedrijf - formeel de Dienst van het Koninklijk Huis geheten. De grootmeester is nog altijd de hoogste werknemer en dient direct onder de koning en koningin.

Het 'Huis' uit de Grondwet is pas in de loop der tijden zo professioneel geworden. Zo hadden vroeger naast de koning ook andere leden van het Koninklijk Huis een eigen hofhouding. Koning Willem III was de eerste koning die in 1868 een grootmeester benoemde. Het was toen een erefunctie en er waren vaak meerdere grootmeesters tegelijk.

Daarnaast zet de Rijksvoorlichtingsdienst RVD onder leiding van Herman Quarles van Ufford zich in als woordvoerder van de koning. Op het ministerie van algemene zaken aan het Binnenhof zijn een tiental mensen dagelijks druk om alle mediacontacten in goede banen te leiden. Volgens redacteur Simone Lamain, koningshuisdeskundige van tv-programma 'Blauw Bloed', is uiterste discretie een topvereiste voor alle leden van de hofhouding. "Het hof spreekt niet met verschillende monden. Dat is de regel. Wanneer ze dat wel zouden doen, zou dat maar verwarring geven, dat dient nergens toe. De RVD doet mededelingen en daar is de pers van afhankelijk."

Jaarverslag

Zoals een goed bedrijf betaamt is er een jaarverslag: dat heet het jaaroverzicht. Daarin ontbreekt een financiële paragraaf. Die is te vinden op de rijksbegroting, ieder jaar op Prinsjesdag gepresenteerd. Logisch want de kosten van de monarchie worden betaald door de Staat en er wordt geen winst gemaakt natuurlijk. In de rijksbegroting is tegenwoordig een apart hoofdstuk gewijd aan de kosten. Een krappe 60 miljoen euro in 2017.

Het jaaroverzicht 2017 laat de activiteiten van de firma zien, en dat zijn er niet weinig. Er is vorig jaar fiks geproduceerd. Bijna 250 keer ging een lid van het Koninklijk Huis ergens in binnen- of buitenland op een werkbezoek, naar een opening van een tentoonstelling of een nieuwe fabriek, een achterstandswijk, een sportwedstrijd of een groep vrouwen met een startend bedrijfje. Al die bezoeken worden tot in detail al maanden tevoren door de hofhouding voorbereid.