De hevige sneeuwval in Centraal-Europa eiste deze week al 21 levens

Een negenjarige jongen in het zuid-Duitse Beieren overleed vrijdag door een omvallende boom. Eerder deze week vielen meer slachtoffers, onder andere door lawines. Zo werd een zestienjarige Australische jongen die met zijn familie op skivakantie was in St. Anton am Arlberg eerder deze week door een lawine getroffen en overleefde het ongeluk niet, zo liet de Oostenrijkse politie weten. Ook een hotel in het Zwitserse Schwaegalp werd donderdag geraakt door een lawine, waarbij drie gewonden vielen. Bij een lawine in Bulgarije kwamen gisteren twee snowboarders om het leven, meldt het Bulgaarse Rode Kruis.

In Duitsland en Oostenrijk is het leger ingezet om ingesneeuwde mensen te ontzetten en afgelegen dorpen te bevoorraden. Zo werden 66 Duitse tieners per helikopter geëvacueerd nadat ze dagenlang vastzaten in een berghut.

Een ondergesneeuwde brievenbus i n het zuiden van Duitsland © EPA

De Oostenrijkers konden vrijdag even bijkomen toen het stopte met sneeuwen. De dagen ervoor was op sommige plekken meer dan drie meter sneeuw gevallen. Helikopers zijn ingezet om de sneeuw van boomtoppen af te blazen om te voorkomen dat er bomen op wegen vallen.

De Oostenrijkse minister van toerisme, Elisabeth Koestinger, zei vrijdag dat op dat moment in de meeste skigebieden geen reden voor bezorgdheid was als mensen zich aan de regels houden en de pistes niet verlaten.” Maar zondag wordt weer nieuwe sneeuw verwacht en kan de situatie anders zijn.

Noodtoestand In het Duitse Garmisch-Partenkirchen werd vrijdag juist de noodtoestand afgekondigd vanwege aanhoudende problemen met de overvloedige sneeuw. Eerder gebeurde dat al in vier andere Duitse regio’s. De militairen helpen bij het sneeuwvrij maken van daken. Vooral bij platte daken neemt de kans op instorting bij een dikke sneeuwmassa toe. Sneeuwruimer in Duitsland. Een bestuurder van een vergelijkbare sneeuwploeg kwam vrijdag om het leven nadat hij met zijn ruimer en al door het ijs zakte. © EPA Het winterweer zorgde de hele week voor problemen op de Duitse wegen. Het treinverkeer ondervindt grote hinder van de sneeuw en op de luchthavens van München en Frankfurt werden vrijdag tientallen vluchten geschrapt. Vrachtwagens en andere auto’s stonden uren vast op een van de snelwegen. Het Rode Kruis moest chauffeurs te hulp schieten. In de stad Chemnitz zijn alle begrafenissen op het ge­meente­kerk­hof tot maandag uitgesteld vanwege de sneeuw. In de stad Chemnitz zijn alle begrafenissen op het gemeentekerkhof tot maandag uitgesteld vanwege de sneeuw. Op veel plaatsen in Duitsland waren afgelopen week de scholen dicht. Ook op de Balkan hielden veel scholen hun deuren afgelopen week gesloten. In het zuiden van Servië gingen speciale noodteams op stap om voorraden te brengen naar dorpen die door de sneeuw van de buitenwereld waren afgesneden. In buurland Montenegro waren er grote problemen met de elektriciteit nadat een sneeuwstorm donderdag een belangrijk verdeelcentrum had uitgeschakeld. In de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica valt voor het eerst in negen jaar sneeuw. Ook in Tsjechië zaten eerder deze week bijna tienduizend mensen in het donker. Een ingesneeuwde hut in Gerold, in het zuiden van Duitsland © EPA