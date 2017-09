De heroïsche comeback van De Bakker wordt beloond met een ticket voor de wereldgroep

Zelf ballen rapen. Wedstrijden spelen waar nog geen man of twintig op de tribune zit. Verliezen van de nummer 735 en 987 van de wereld. Zo zag de wereld er voor Thiemo de Bakker uit in de afgelopen maanden.

Het verschil kan haast niet groter zijn met het Davis Cup-weekeinde in Den Haag. Een sportcampus in het Zuiderpark met 2800 fans. Eindelijk staat er iets op het spel met een ticket voor de wereldgroep.

De Bakker doet er weer toe. Hij moet het verschil maken nadat Robin Haase en Matwé Middelkoop op zaterdag in het dubbelspel de stand op 2-1 hebben gebracht, en Haase zondag in de eerste enkelpartij de stand gelijk trok door van Jiri Vesely te winnen (6-1 1-6 6-3 6-4).

Nu er weer iets op het spel staat, komt de vechter in De Bakker tot leven

Welkome strijd Nu is het aan De Bakker om Lukas Rosol, een hardhitter met een alles-of-niets mentaliteit, te verslaan. Het is een welkome strijd voor de 28-jarige Hagenaar die maanden langs de kant stond met blessures aan zijn schouder en elleboog. De Bakker zakte uit de top honderd naar plek 603 op de mondiale ranking. Op nietszeggende toernooien werkte de huidige nummer 408 van de wereld aan de weg terug. Dat motiveert niet altijd. Nu er weer iets op het spel staat, komt de vechter in De Bakker tot leven. In Den Haag laat hij zien waarom hij in een ver verleden het grootste talent van Nederland werd genoemd. Tennissen kan hij nog. En hoe. Na een verloren eerste set krijgt hij de geest te pakken. Rosol, zelf weggezakt tot plek 192 op de wereldranglijst door mentale problemen, tennist op dat moment tegen twee tegenstanders: het oranjepubliek en De Bakker. De studenten hebben goed geluisterd naar Robin Haase, die het publiek na zijn zege op Vesely flink heeft opgejut. “We gaan ze afmaken vandaag. Door jullie gaan we dit gewoon winnen. Let’s go.”

Cruciale break Ze hebben het onthouden. Rosol wordt er helemaal gek van, zeker als hij voelt dat hij de wedstrijd gaat verliezen. Het mooiste moment? De cruciale break voor De Bakker naar 4-3 in de vierde set. De Tsjech smijt zijn shirt en racket op het bankje. De dj speelt er direct op in, met de meezinger ‘allemaal van links naar rechts de tent die wordt gemold’. De oranjefans gehoorzamen, arm in arm van links naar rechts. De Bakker zoekt continu het publiek op, spoort ze aan om nog harder te schreeuwen. Met 3-6 6-4 6-4 6-4 haalt hij het ticket naar de wereldgroep binnen in ‘één van de mooiste wedstrijden uit zijn carrière’, zoals hij na de wedstrijd zegt. De wraak op Tsjechië, het land dat hen drie jaar geleden uit de wereldgroep knikkerde, smaakt heerlijk De Tsjechische wereldtopper Tomas Berdych, die geen zin had in een weekend op gravel in Den Haag, kan zich er ogenschijnlijk niet druk om maken. Terwijl zijn landgenoot aan het verliezen is, deelt de jarige Berdych op Twitter een foto van zichzelf met vrouw en een verjaardagstaart.

Alcoholwalm Met een enorme alcoholwalm komt het Nederlandse Davis Cupteam, voor het eerst sinds 2014 terug op het hoogste niveau in de landencompetitie, aan op de persconferentie. De wraak op Tsjechië, het land dat hen drie jaar geleden uit de wereldgroep knikkerde, smaakt heerlijk. Davis Cup-captain Paul Haarhuis wist dat er een wonder nodig was om terug te komen van een 0-2 achterstand. Om de jongens te motiveren sprak hij zaterdag over het mirakel van 1993. Toen kwam het Nederlandse team met Haarhuis als speler terug van een 2-1 achterstand tegen Spanje, dat over de wereldtoppers Carlos Costa en Sergio Bruguera beschikte. Dat Haarhuis vier jaar later zelf de beslissende vijfde wedstrijd won van de Roemenen, ook na een 0-2 achterstand op dag één, was hij even vergeten. Maar het feest in Den Haag zal hij niet snel vergeten, beloofde de coach. En zo staat Nederland als de mondiale nummer 20 weer tussen de beste tennislanden ter wereld. Met Robin Haase als enige speler in de top honderd gaat het een enorme klus worden om daar wat klaar te spelen. Veel zal afhangen van de motivatie van topspelers om voor hun land uit te komen. Maar, net als Tomas Berdych, hebben andere wereldtoppers ook wel eens zin in een vrij weekeinde. En als De Bakker zijn slag ook te pakken heeft, weet je het maar nooit.

