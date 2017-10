De helft van de scholen op Sint-Maarten is weer open

Deze week worden ook de eerste noodlokalen neergezet, waarin scholieren les kunnen krijgen. Die zijn gisteren aangekomen met het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman. De noodlokalen zijn ter vervanging van de schoolgebouwen die volledig verwoest zijn. Dat geldt voor enkele scholen op het eiland, de helft van de onderwijsgebouwen is beschadigd.

Het kan nog wel weken tot maanden duren voordat alle kinderen weer naar school gaan, zegt Marieke Roelfsema, die voor Unicef vanuit Nederland de noodhulp coördineert. “Maar het is belangrijk dat de overheid het signaal geeft dat alle kinderen terug naar school moeten. Voor hun eigen bescherming, omdat ze dan niet op straat hangen, en voor het vertrouwen van kinderen en ouders in de toekomst.”

Curaçao

Na de orkaan vertrok een aantal kinderen naar de eilanden Curaçao, Saba en Sint-Eustatius om daar naar school te gaan of om onderdak te vinden bij een pleeggezin. Unicef hoopt dat zij zo snel mogelijk terug komen naar Sint Maarten, om daar weer naar school te gaan. Hoeveel kinderen precies het eiland hebben verlaten, weet de kinderrechtenorganisatie niet, omdat dit de eerste dagen na de ramp nauwelijks werd bijgehouden. Roelfsema: “Ons doel is om ze snel terug te krijgen, in hun eigen gezin en op hun oude school. Het Curaçaose onderwijssysteem is ook anders dan dat op Sint-Maarten. Dat maakt het lastig om goed in te stromen.”

Officieel wonen er op Sint-Maarten 11.000 kinderen, waarvan er 9.000 in de schoolgaande leeftijd zijn. Volgens schattingen zijn er nog zo’n 2.000 kinderen die niet ingeschreven staan op het eiland en daardoor niet in beeld zijn bij de overheid en bij onderwijsinstellingen. Unicef probeert nu ook in beeld te krijgen welke ongeregistreerde kinderen bij de scholen uit beeld zijn geraakt door de ramp.

Op 22 september gingen de scholen op Saba en Sint Eustatius weer open. Die eilanden werden ook getroffen door Irma.

