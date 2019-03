De hele wereld stuurt hulp naar Mozambique

Hoeveel doden er zijn gevallen zullen we voorlopig nog niet weten. Maar woensdag begonnen in Mozambique alvast drie dagen van nationale rouw, nadat cycloon Idai er vorige week een kolossale verwoesting aanrichtte.

De omvang van de ravage wordt beetje bij beetje duidelijker. Beelden die zijn gemaakt met een drone van het Rode Kruis tonen de wanhoop van overlevenden die proberen in het ondergelopen gebied nog bruikbare materialen te vinden om een noodonderkomen mee te fabriceren. Op de film is vooral ook leegte te zien: waar ooit woningen stonden, is nu niets. Zeker 90 procent van havenstad Beira in Mozambique verdween.

Een correspondent van de BBC rapporteerde woensdag dat aan alles gebrek is: voedsel, kleding, dekens, huisvesting, benzine. Woensdag probeerden hulpverleners uit alle macht duizenden kinderen te redden uit Buzi, een centraal gelegen regio in Mozambique. Uit een onderzoek vanuit de lucht bleek het gebied ernstig risico te lopen om binnen 24 uur alsnog onder te lopen.

“Vertel de wereld dat we lijden”, zegt een vader van drie jonge kinderen aan de BBC. Omdat de storm al vorige week over zijn dorp raasde, heeft hij het idee dat de wereld deze ramp over het hoofd zag.

De werkelijkheid is dat het nu eenmaal dagen duurt voordat hulp gecoördineerd kan worden ingezet omdat het grotendeels van ver weg moet komen. Hulp vanuit de regio zelf is verre van toereikend. Daar komt bij dat het de hulptroepen die al wel in het land zijn, grote moeite kost om dieper gelegen gebieden te bereiken. Veel wegen zijn weg.

Naarmate de tijd verstrijkt, groeit de vrees voor uitbraken van besmettelijke ziektes

Begraven Officiële getallen van woensdag zeggen daarom niets. Mozambique telde vooralsnog 202 doden, Zimbabwe gaf het getal van 102, en in Malawi meldde men 56 zekere slachtoffers. Maar duizenden zijn in die drie landen nog vermist. Intussen moet in Zimbabwe ook haast gemaakt worden met begraven omdat de stroom er in delen van het land is uitgevallen. Een lichaam kan niet lang blijven liggen. In Mozambique proberen hulporganisaties de mensen te bereiken die nergens naartoe kunnen. Vanuit de hele wereld komen teams van hulpverleners aan. Caroline Haga, woordvoerder van het Rode Kruis in Beira, vertelde persbureau AP dat hulpverleners ter plaatse pas nu de werkelijke omvang van de ramp zien. “Iedereen verdubbelt zijn inzet.” Nederland heeft voor 3,5 miljoen euro aan hulp toegezegd, en de EU maakte hetzelfde bedrag vrij. Het Verenigd Koninkrijk beloofde 6,5 miljoen pond, de Arabische Emiraten 5 miljoen dollar, de Afrikaanse Unie 350.000 dollar. India stuurde woensdag drie schepen. Naarmate de tijd verstrijkt, groeit de vrees voor uitbraken van besmettelijke ziektes. Het Rode Kruis, dat dinsdag begon met het uitdelen van waterzuiveringstabletten aan overlevenden in de verwoeste stad Beira, vreest een toename aan malaria, acute diarree, hepatitis en cholera. Volgens de Verenigde Naties kan het aantal getroffenen uiteindelijk in de miljoenen blijken te lopen. Langzaamaan begint de vraag te rijzen of de plaatselijke overheid niet meer had kunnen doen om een ramp als deze te voorkomen. In 2000 was er in Mozambique ook een grote overstroming, maar daarna ging het leven door zoals het altijd was geweest. Er werden amper maatregelen genomen.

