De hel van Bulgarije is de lift in het skigebied

"We staan al een uur en een kwartier", mokt de Britse Jane Guaschi (50) terwijl ze op haar horloge kijkt. Vanaf hier is het nog ongeveer een kwartier, schat ze, tot aan de gondellift die wintersporters vanuit het dorp in zo'n twintig minuten naar het begin van het skigebied brengt.

De enorme rij wachtenden, die als een lang lint over de parkeerplaats slingert, heeft ze bijna achter zich gelaten. Haar partner James Cook (50) trekt zijn capuchon recht, om zijn gezicht te beschermen tegen de sneeuw die in dikke vlokken omlaag komt.

Bansko plukt de wrange vruchten van zijn eigen succes: sinds de eeuwwisseling groeide het dorp onstuimig, dankzij zijn mix van grotendeels goede en moderne wintersportvoorzieningen tegen lage prijzen. Voor de meeste Bulgaren onbetaalbaar, maar voor Britten, Israëli's en een deel van de Russen is een weekje Bansko een budgetvakantie. En dan zijn er nog de Grieken en Serviërs die voor een lang weekend komen.

Beschermde status

Hotels, restaurants en skiverhuurders schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar de liftcapaciteit groeit niet mee. De gondel dateert van vijftien jaar geleden. Uitbreiding stuit op milieubezwaren. Bansko ligt in het nationaal park Pirin, dat een beschermde status heeft dankzij de Unesco en de Europese Unie. Tot frustratie van Ulen, de uitbater van de liften. Aantallen bezoekers kan marketingdirecteur Ivan Obreikov niet geven, maar hij stuurt een luchtfoto van de wachtrij, die behalve de parkeerplaats ook de piste over kronkelt. "We hebben een hoop bezoekers, zoals je kunt zien. Wat voor commentaar moet ik nog geven?"

Er staan op internet hele handleidingen om de rij te omzeilen. Die komen meestal neer op erg vroeg opstaan, maar zelfs wie er om half acht is, moet nog wachten tot de lift een half uur later gaat draaien. Alleen in de middagen skiën is ook een optie, want dan is de rij opgelost. "Wij nemen morgen een taxi de bergop. Dat kost geld, maar elke dag anderhalf uur in de rij is zonde van mijn vakantie", zegt Cook, terwijl hij in zijn skischoen weer een stapje vooruit zet. Maar ook taxi's zijn schaars bij deze drukte. Sommigen rekenen tegen de honderd euro - een veelvoud van de reguliere tarieven.

Twee maanden terug hakte het Bulgaarse parlement na jaren van strijd de knoop door: het skigebied mag groter worden. Een tweede gondellift zit in de planning. Bovenop de huidige 75 kilometer piste mag nog eens 250 kilometer worden aangelegd. Maar of de uitbreiding doorgaat, is niet zeker. Milieuorganisaties, het Wereldnatuurfonds (WNF) voorop, luiden de noodklok: de extra capaciteit zal grote schade toebrengen aan de natuur.