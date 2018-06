De harde aanpak van UWV werkt juist averechts

De nadruk bij de aanpak van uitkeringsfraude ligt te veel op straffen. Maar deze harde manier van handhaving leidt mogelijk juist tot meer in plaats van tot minder fraude. Door welwillende uitkeringsgerechtigden consequent te benaderen in de rol van politieagent, kan dat er toe leiden dat zij op termijn regels niet beter maar juist slechter gaan naleven.

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh trekt die conclusie in zijn onderzoek naar handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Samen met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen schreef Hertogh het boek 'Slimme Handhaving', waarvan hij gisteren het eerste exemplaar overhandigde aan de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen.

Volgens Hertogh is er sprake van een 'mismatch' in de handhaving. De hoogleraar pleit, zoals de titel van zijn boek al verraadt, voor slimme handhaving. Een uitkeringsgerechtigde niet benaderen vanuit enkel wet- en regelgeving (domme handhaving), maar vanuit de mens.

Het zijn voorbeelden van hoe het niet moet, zegt Hertogh. "Alleen maar thee drinken met mensen werkt ook niet maar als iemand na vier gesprekken merkt dat de uitkeringsgerechtigde zijn best doet, dan hoef je het gesprek niet meer te beginnen met eventuele sancties." Toch gebeurt dat, blijkt uit het onderzoek. Hoewel de meerderheid van de uitkeringsgerechtigden zich keurig aan de regels houdt zegt tweederde van de ondervraagden dat een bemiddelaar van het UWV of de sociale dienst zich opstelt als een politieagent.

Voor het onderzoek werden onder meer 1300 mensen met een WW- of bijstandsuitkering een enquête voorgelegd. Hertogh citeert hieruit: 'ze (handhavers) zetten je onder druk en dreigen met sancties in plaats van dat ze je helpen aan een baan', aldus een van de ondervraagden. Een ander: 'Iedere brief die ik krijg begint met een dreigement.'

Profiel

"Stel een profiel van iemand op en stem de handhaving daar op af", zegt Hertogh. Daarmee voorkom je volgens de rechtssocioloog juist fraude. "Als mensen consequent als fraudeur worden behandeld dan gaan ze zich vanzelf zo gedragen."

Maar de vraag is of het maatwerk waar Hertogh eigenlijk voor pleit, wel past bij de huidige wetgeving. Patricia Ladan is districtsmanager bij het UWV in Den Haag en Leiden en zij kreeg gisteren ook het boek overhandigd. Volgens Ladan is er een grens. "We zoeken de ruimte van de wet nu al op maar moeten ons ook houden aan diezelfde wet. Er moet wel sprake blijven van een gelijke behandeling van iedere uitkeringsgerechtigde."

Als mensen consequent als fraudeur worden behandeld dan gaan ze zich vanzelf zo gedragen Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh

Geschrokken van de uitkomsten in het onderzoek is Ladan niet. "Na dit boek kan ik moeilijk roepen dat alles goed gaat", zegt de UWV-manager met een knipoog. En serieus: "Het is mooi om te zien dat in een aantal gevallen ons vertrouwen in de klant - zoals wij die noemen - naar voren komt. Dat er bij een foutje van iemand ook de gelegenheid is om eerst te corrigeren. Lukt dat? Ja. Maar er is nog ruimte voor groei."