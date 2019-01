De handelsoorlog met de VS begint China pijn te doen

Handelsoorlog? Welke handelsoorlog? Wie de handelscijfers bekijkt die de Chinese overheid gisteren publiceerde, zou zomaar kunnen concluderen dat er weinig aan de hand is voor Peking. Zo groeide de export van het land in 2018 met bijna 10 procent, terwijl de import met bijna 16 procent nog sneller steeg. En ook het handelsoverschot van China met de Verenigde Staten – toch de reden dat president Trump begon met het instellen van heffingen op import vanuit China – sloot 2018 af met een nieuwe recordstand.

Maar schijn bedriegt: hoewel het beeld voor heel 2018 er goed uitziet voor China, vielen de laatste cijfers over de maand december fors tegen. In plaats van een verwachte stijging met 3 procent, daalde de export juist met 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij de import was het verschil nog groter: geen +5 procent, maar -7,6 procent. Daarmee was december de slechtste maand voor de Chinese handel in ruim twee jaar.

Het contrast tussen de op het oog goede cijfers over heel 2018 en de onverwachte tegenvallers in december is groot. Veel bedrijven zouden volgens analisten de inkopen flink hebben opgevoerd in de aanloop naar de steeds verder escalerende handelsoorlog. Dat effect zou inmiddels zijn uitgewerkt, waardoor de terugval des te groter is.

Ook autobouwer Jaguar Land Rover kondigde vorige week drastische bezuinigingen aan na sterk tegenvallende verkopen in China, waarbij duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan, vooral in het Verenigd Koninkrijk. De autoverkopen in China daalden vorig jaar voor het eerst in twee decennia.

Vooral de val van de import is een nieuw signaal van de snel afkoelende economie in China. Eerder kwam technologieconcern Apple al met een zeldzame omzetwaarschuwing, die het volledig toeschreef aan de afzwakkende vraag in het land.

Gekelderd

In de handelsrelatie met de Verenigde Staten is een soortgelijk beeld te zien. Over heel 2018 was er sprake van een exportgroei vanuit China van 11,3 procent, terwijl in december juist een krimp van 3,5 werd genoteerd. Maar de Verenigde Staten lijken vooralsnog harder geraakt: de import vanuit de VS steeg in heel 2018 maar 0,7 procent, en kelderde in december met 35,8 procent. Het handelsoverschot dat China heeft met de Verenigde Staten kwam daardoor in 2018 uit op een recordstand van ruim 323 miljard dollar.

Dat cijfer komt precies op het moment dat beide landen onderhandelen over een mogelijk einde aan de alsmaar hogere tarieven die over en weer worden opgelegd. Op 1 december werd een tijdelijke wapenstilstand afgekondigd, maar nieuwe en hogere tarieven hangen al boven de markt voor het geval de landen er niet uitkomen. “Dit nieuwe recordhandelsoverschot zal de regering-Trump niet lekker zitten en mogelijk de onderhandelingen verder onder druk zetten”, schrijft analist Nick Marro van de Economist Intelligence Unit in een commentaar op de cijfers.

Tegelijkertijd zetten de tegenvallende cijfers de regering in Peking onder druk om de inzakkende economische groei aan te wakkeren. De afgelopen maanden kwam de regering al een aantal keren met maatregelen, zoals gerichte belastingverlagingen en versoepelde eisen voor banken om geld uit te lenen. Het land wil de binnenlandse vraag aanjagen om zo minder afhankelijk te worden van de export. Nog zonder veel succes, gezien de ingezakte import van het land.