De handelsoorlog is begonnen: VS komen met fikse invoerheffingen op Chinese producten

Het handelsconflict tussen de VS en China is veranderd in een handelsoorlog. De Amerikaanse president Trump kondigde vandaag invoerheffingen aan op Chinese producten ter waarde van 50 miljard dollar. Zoveel zou de schade bedragen die Amerika oploopt door Chinese diefstal van intellectueel eigendom. China kondigde aan met gelijke munt terug te betalen.

In een verklaring bij het Witte Huis zei Donald Trump: "De Verenigde Staten kunnen niet langer tolereren dat ze hun technologie en intellectueel eigendom verliezen door oneerlijke economische praktijken." Volgens het bureau van de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer worden de tarieven vanaf 6 juli geïnd. Tegen tv-zender Fox noemde hij de maatregelen gepast en gematigd. De VS zijn simpelweg uit op compensatie voor geleden schade, zei Lighthizer, en hopen daarom dat China niet te explosief reageert.

China heeft zich goed voorbereid op represailles, zei de Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi vandaag na het bezoek van zijn Amerikaanse vakgenoot Mike Pompeo. In de tegenaanval zal China op Amerikaanse boeren mikken door de invoer van landbouwproducten te belasten. Soja is het grootste exportproduct van de VS naar China. Verder stonden in het Chinese strijdplan van april heffingen op rundvlees, whiskey en sinaasappelsap, evenals op kleine vliegtuigen. Omdat Amerikaanse boeren subsidie krijgen van hun overheid, kan China Amerika staatssteun verwijten. Meestal is dat omgekeerd.

Uit Amerikaans onderzoek zou zijn gebleken dat China zich schuldig maakt aan cyberdiefstal en Amerikaanse bedrijven verplicht hun kennis af te staan in ruil voor toegang tot de Chinese markt. In april kwam er een lange lijst Chinese producten waarover heffingen konden worden ingesteld. Nu is die lijst definitief bepaald. Er staan vooral technologische producten op. Daarom daalden de beurskoersen van bedrijven die zich bezighouden met technologie en industrie toen dit nieuws bekend werd.

Besmettingsgevaar

Door die heffingen worden Chinese spullen duurder in de VS, in de praktijk werken ze als consumentenbelasting. Ook indirect: Amerikaanse bedrijven die Chinese technologie gebruiken zullen hun hogere productiekosten doorberekenen. Voor China is het effect op de economie voorlopig bescheiden, verwacht ABN Amro. Ook zullen de gevolgen voor de wereldwijde handelsstromen gering zijn.

Maar er dreigt besmettingsgevaar, waarschuwt de bank in een analyse van diverse scenario’s. Veel Aziatische landen exporteren bijvoorbeeld halffabricaten naar China, dat deze verwerkt tot exportproducten. Deze landen zullen ook te lijden hebben van een handelsoorlog tussen de VS en China. Verder kan het ondernemersvertrouwen afnemen en het sentiment op de beurs een tik krijgen.

Achter Trumps verwijten schuilt het ongemak dat China de leidende positie van de VS weleens kan overnemen. Onder de paraplu ‘Made in China 2025’ maakt het land een flinke sprong voorwaarts, bijvoorbeeld op het gebied van elektrische auto’s, biotechnologie, kunstmatige intelligentie en robotica.

Begin dit jaar voerden de VS invoerheffingen in voor wasmachines en zonnepanelen en later voor staal en aluminium, die inmiddels ook gelden voor de Europese Unie. Na Trumps dreigementen leken de twee grootste economieën van de wereld in onderhandelingen dicht bij een compromis te komen. China wilde voor 70 miljard extra afnemen van de VS, om z'n handelsoverschot van 375 miljard dollar te verkleinen. Dat aanbod is nu van tafel, liet Peking gisteren weten.

Het kwam niet tot een allesomvattende deal omdat Amerika de Chinese toezeggingen wantrouwt. Jarenlang heeft dialoog niets opgeleverd en is China zijn beloftes niet nagekomen, schreef het Amerikaanse ministerie van handel in een memo. Daarom was het tijd om China te confronteren.