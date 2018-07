De handelsoorlog drijft China en de EU in elkaars armen

China zal zelf het goede voorbeeld moeten geven als het land vrijhandel zo belangrijk vindt. Met die boodschap zette Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vanochtend de toon tijdens de top tussen gastland China en de Europese Unie.

Volgens Juncker heeft China recent laten zien dat het weet hoe het de economie opener moet maken. “Als China opener wil worden, kan het dat doen”, aldus de commissievoorzitter tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Chinese premier Li Keqiang. Die laatste hamerde daar opnieuw op het belang van vrijhandel en het gezamenlijk optrekken van landen om de wereldeconomie te bevorderen. Een geluid dat weerklonk in de slotverklaring die er, in tegenstelling tot 2016 en 2017, dit jaar wél kwam.

De top komt op het moment dat de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten verder dreigt te escaleren. China liet gisteren weten een klacht te hebben ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie WTO tegen Amerikaanse voornemens voor importtarieven op Chinese goederen ter waarde van zo’n 200 miljard dollar. Een ongebruikelijk snelle reactie, zeker nu het alleen nog gaat om een aankondiging.

China probeert al enige tijd de Europese Unie te bewegen zich harder op te stellen tegenover de Verenigde Staten in het escalerende handelsconflict. Maar hoewel president Tusk van de Europese Raad van regeringsleiders in Peking een pleidooi hield voor het voorkomen van handelsoorlogen en het behouden en versterken van de bestaande wereldorde, voelt de EU er weinig voor tussen de VS en China te komen staan. Ook niet nadat de Amerikaanse president Trump gisteravond de Europese Unie als ‘vijand’ bestempelde op handelsgebied – door Tusk simpelweg afgedaan als ‘nepnieuws’.

Signaal

Tegelijkertijd biedt de groeiende animositeit tussen de VS en China wel een kans op verbeterde handelsrelaties tussen China en de EU. China lijkt zich de afgelopen maanden soepeler op te stellen ten opzichte van investeringen door Europese bedrijven, die voorheen weinig mogelijkheden kregen om de Chinese markt te betreden. De oproep van Juncker aan China om de economie verder open te stellen is een signaal die trend door te zetten, en zo te bewijzen dat het Chinese pleidooi voor vrijhandel ook voor het eigen land geldt.

Vanaf links: president Donald Tusk van de Europese Raad, de Chinese Premier Li Keqiang en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de top in gastland China. © AFP

De Chinese economie groeit vooralsnog gestaag door, zo bleek vanochtend, maar de dreigende handelsoorlog werpt zijn schaduw wel vooruit. In het tweede kwartaal was sprake van een groei van 6,7 procent, in lijn met eerdere verwachtingen en nog altijd boven het officiële doel van 6,5 procent groei dat de autoriteiten voor 2018 hebben gesteld. Van enige groeivertraging door importtarieven is nog geen sprake, omdat deze nog nauwelijks effect hebben gehad.

Onderliggend zijn er wel cijfers die wijzen op groeivertraging: zo lag de industriële productie in juni een stuk lager dan verwacht, wat veelal een voorbode is voor lagere export in de maanden erna. Bovendien dalen ook de investeringen, een aanwijzing dat bedrijven momenteel geen noodzaak zijn de productiecapaciteit uit te breiden.

Toch zijn er ook positieve signalen: Chinese consumenten schroeven hun uitgaven in hoog tempo op, en de werkloosheid in het land is laag. De Chinese regering zet erop in om de groei voor een groter deel uit stijgende consumptie te laten bestaan, en dat beleid lijkt zijn vruchten af te werpen. In de eerste helft van 2018 nam consumptie 78,5 procent van de totale groei voor zijn rekening, een forse stijging ten opzichte van de 63,4 procent een jaar eerder.