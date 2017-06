De hand van Zidane is duidelijk zichtbaar bij de kersverse CL-winnaar

Hij schudde wat handen, gaf hier en daar een knipoog en begroette zijn op het veld gekomen gezin. Zidane leek het haast normaal te vinden dat zijn ploeg zojuist Juventus met 1-4 had verslagen in de finale van de Champions League.

Maar gezien het verleden is het zeker niet normaal dat Real Madrid na vorig jaar dit seizoen opnieuw de Champions League won. Nog nooit was het een club gelukt om sinds de naamswijziging van Europa Cup I in Champions League in 1992 het toernooi twee keer achter elkaar te winnen. Ook Real Madrid niet, ondanks dat de club tot een van de allergrootste en rijkste clubs van de wereld behoort en het toernooi al twaalf keer als winnaar afsloot.

Die prolongatie is voor een groot deel toe te schrijven aan Zidane. Hij zal het zelf nooit erkennen, want ook na de finale loofde hij de spelers van zijn ploeg en deed hij hen alle eer toekomen. “Of ik de beste coach van de wereld ben? Nee, dat ben ik niet. Ik heb de beste ploeg”, benadrukte de succescoach van Real Madrid.

Stervoetballers

Natuurlijk spreekt ‘Zizou’ daarmee de waarheid. Real Madrid kan een enorme hoeveelheid stervoetballers opstellen. Een speler als James Rodríguez, drie jaar geleden nog voor 75 miljoen euro naar Madrid gekomen, zat in de finale tegen Juventus niet eens op de bank. Hij moest genoegen nemen met een plaats op de tribune. Maar de waarheid leert ook dat de hand van Zidane wel degelijk zichtbaar is in het elftal van de kersverse Champions League-winnaar.

Ik ben gelukkig dat ik onderdeel ben van deze club. We zijn de grootste club van de wereld, dat bewijzen we iedere keer weer. Zinédine Zidane

In tegenstelling tot de wens van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez bestaat het huidige Real Madrid niet alleen maar uit paradepaardjes, waar Zidane er als speler zelf een van was toen hij in 2001 door Pérez van Juventus naar Real Madrid werd gehaald. Nee, de Franse trainer koos ervoor om ook de defensieve balans van het elftal in de gaten te houden. In topwedstrijden koos hij ervoor om Casemiro als breker op te stellen, die bij Real Madrid eigenlijk al was afgeschreven. Dat ging vaak ten koste van een technisch veel vaardigere middenvelder, maar Casemiro was voor Zidane onmisbaar.

Zaterdagavond betaalde de Braziliaanse middenvelder het vertrouwen van zijn coach terug door na een uur met een knal van ver – onderweg nog aangeraakt – de 1-2 te maken. In de eerste helft had Cristiano Ronaldo de score geopend, en kort daarna had Mario Mandzukic met een fenomenale omhaal over Real-doelman Navas heen voor de 1-1 gezorgd.