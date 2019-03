De gruwel die orkaan Idai in Afrika aanricht, wordt langzaam zichtbaar

Helikopters en satellieten van Nasa en Esa scannen het rampgebied op overlevenden, maar na cycloon Idai staan enorme oppervlakten meters onder water. Mensen konden zich nergens in bomen of op daken in veiligheid brengen. Langzaam dringt het tot de wereld door dat de verwoesting door Idai, die vrijdagochtend over Mozambique trok en daarna over ­Malawi en Zimbabwe, haar weerga nauwelijks kent.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties noemde het waarschijnlijk de grootste weergerelateerde natuurramp die het zuidelijk halfrond ooit heeft getroffen. Het dodental stond dinsdagavond laat op 238 in de drie landen. Maar dat zegt niets over het werkelijke aantal, omdat hele dorpen verzwolgen zijn door het water. Het Rode Kruis verwacht dat het aantal doden nog aanzienlijk zal stijgen als het ­water zakt en de getroffen gebieden bereikbaar worden.

“De wereld heeft er nog nauwelijks ­benul van hoe ernstig deze ramp is”, zei Matthew Cochrane van het Rode Kruis dinsdag tegen Reuters. “De gruwel, de echte impact van wat er hier is gebeurd, wordt pas de komende ­ dagen echt zichtbaar.”

Slagregens

De uitgeraasde orkaan brengt ­hevige slagregens met zich mee die de getroffen gebieden nu teisteren. In Mozambique is een binnenzee ontstaan door de enorme golven die Idai het land instuwde. Het water wil niet zakken, maar blijft stijgen. De aanhoudende hevige regenval in Zimbabwe en Malawi zorgt voor grote waterstromen die via Mozambique naar de kust gaan en voor nog meer overlast zorgen.

“De humanitaire noodsituatie wordt met het uur erger”, zei Herve Verhoosel van het WFP tegen Associated Press. Save the Children, dat ook in de regio actief is, waarschuwde dat in Mozambique honderdduizend mensen direct in de ­gevarenzone zitten. De plaats Buzi aan de gelijknamige rivier dreigt binnen 24 uur geheel onder water te verdwijnen en daarmee de mensen op daken en in boomtoppen.

Stuwmeren achter verschillende dammen in Mozambique zitten aan hun maximale watercapaciteit, terwijl er nog veel meer water wordt verwacht. Er zou al een dam zijn doorgebroken. Hulpverlening komt uiterst moeizaam op gang. Wegen zijn weggespoeld en bruggen ingestort. Alleen over water en door de lucht kunnen mensen worden gered en voedsel en medicijnen worden afgeleverd in een heel groot gebied.